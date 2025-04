Louis Labeyrie ? Une piste inaccessible pour Cholet Basket

Libéré par Kazan, son club russe depuis 2022, Louis Labeyrie (2,09 m, 33 ans) pourrait faire le bonheur d’un club de Betclic ÉLITE. Cholet Basket s’est renseigné sur l’ancien international français pour pallier la blessure de Bastien Vautier. Mais le profil, aussi séduisant soit-il, s’est révélé hors budget.

Un profil séduisant, mais un salaire dissuasif

Avec son expérience en EuroLeague, en Liga Endesa ou encore en équipe de France, Louis Labeyrie coche toutes les cases pour renforcer une raquette. Dans un contexte où les joueurs formés localement (JFL) disponibles se font rares, la libération de son contrat à Kazan a fait l’effet d’un petit séisme sur le marché.

Cholet Basket, qui vient de perdre Bastien Vautier pour plusieurs semaines, a logiquement pris contact avec l’intérieur, au cas où une opportunité se présenterait. Mais les échos sur son niveau de rémunération ont vite refroidi les ardeurs choletaises. « Il faudrait qu’il accepte de jouer au Smic », glissait-on en coulisses samedi soir après la victoire contre Nanterre, rapportait Ouest-France.

Cholet regarde ailleurs

La situation est d’autant plus délicate que Chris-Ebou Ndow (1,98 m, 31 ans), l’ailier norvégien du CB, est désormais forfait pour le reste de la saison. Cette absence permet cependant au club d’élargir ses recherches à un profil non-JFL, puisqu’Ebou-Ndow, en tant que Norvégien, possède le statut de joueur bosman.

Alors, pivot ou ailier ? Le club s’adapte en fonction du marché. « On est sur le marché, on regarde et on est ouvert à toutes les options. On cherche le meilleur joueur possible pour nous, c’est-à-dire celui qui rentrera dans notre identité », a déclaré le directeur sportif Fabrice Lefrançois. « Mais après, il faut que ça rentre dans le budget. On est Cholet Basket, pas Monaco… »

Un recrutement contraint par les moyens

Dans l’attente du retour de Vautier – espéré avant la fin de saison – le CB pourrait privilégier un ailier pour compenser la perte de Chris Ebou-Ndow. Mais aucun nom ne semble encore sortir du lot. Difficile, en avril, de trouver un joueur libre, compétitif, qui rentre dans les clous financiers et s’intègre rapidement à une équipe en pleine course pour les playoffs.

Pour l’heure, Cholet Basket reste à l’affût. Mais sans miracle budgétaire ou coup de poker du marché, Louis Labeyrie ne devrait pas enfiler le maillot choletais.