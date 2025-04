Un JFL majeur libéré : Louis Labeyrie coupé par l’UNICS Kazan

Arrivé en 2022 à Kazan, Louis Labeyrie (2,09 m, 33 ans) ne sera pas allé au bout de sa troisième saison avec l’UNICS Kazan. L’intérieur français a été coupé ce vendredi par le club russe, à l’approche des playoffs.

Troisième de VTB League (35v-8d), l’UNICS Kazan a procédé à des ajustements d’effectifs pour la phase finale. Un ancien strasbourgeois en remplace un autre à la mène avec Marcus Keene qui prend la place de Tony Taylor, tandis que l’enfant de l’US Veynes a laissé sa place à Darrun Hilliard.

Champion en 2023

« L’UNICS Kazan a exclu Tony Taylor et Louis Labeyrie de son effectif », communique le club russe, sans oublier de les remercier pour « leur professionnalisme et leurs performances brillantes et dévouées. »

Sacré champion de VTB League lors de sa première saison avec Kazan, puis finaliste lors de la seconde, Louis Labeyrie aura vu ses statistiques décroître au fur et à mesure de ses années au Tatarstan. 12,1 points et 7 rebonds de moyenne pour démarrer, 9,5 points et 6,1 rebonds l’an dernier, puis 6,4 points à 53% et 4,3 rebonds cette saison.

Une aubaine sur le marché des transferts ?

Absent pendant près de trois mois pour blessure entre décembre et mars, l’international tricolore (34 sélections) était en difficulté depuis son retour avec des moyennes de 3,8 points et 3 rebonds en moins de 12 minutes par match (10 rencontres disputées).

Avec un JFL d’une telle ampleur qui se retrouve disponible à l’approche du sprint final, les regards de certains clubs français vont forcément se tourner vers lui tant la pioche semble inespérée. Et l’on pense, par exemple, automatiquement à Cholet Basket, qui cherche désespérément à remplacer Bastien Vautier depuis plus de deux semaines…