Tiago Splitter seulement troisième à l’élection du coach de l’année, Sarunas Jasikevicius consacré

Alors qu’il avait pourtant une bonne tête de coach de l’année en EuroLeague, dans la mesure où il a emmené le néophyte Paris Basketball jusqu’en playoffs en n’ayant jamais coaché auparavant, Tiago Splitter (40 ans) n’a pourtant pas été élu.

Le technicien brésilien a été devancé par Georgios Bartzokas (Olympiakos) et par son futur adversaire en quart de finale, Sarunas Jasikevicius (Fenerbahçe), le premier lauréat de l’histoire à avoir déjà remporté l’EuroLeague en tant que joueur.

Sarunas Jasikevicius of Fenerbahçe Beko Istanbul has been named the 2024–25 Aleksander Gomelskiy Coach of the Year, becoming the first Lithuanian to receive the award 🇱🇹🏆

Despite numerous injuries, he led Fenerbahçe to a 23–11 record and second place in the regular season 💪… pic.twitter.com/HmXeWcnLqV

