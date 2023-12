Sarunas Jasikevicius déjà au travail avant Fenerbahçe – Monaco : « Tout le monde est conscient de la qualité de l’ASM »

EuroLeague - Nouveau coach du Fenerbahçe Istanbul, Sarunas Jasikevicius coachera son premier match à la tête du club stambouliote vendredi contre l'AS Monaco. Il s'est confié sur la qualité de la Roca Team.

Sans club depuis son départ du FC Barcelone en juin dernier, malgré le titre de champion d’Espagne, Sarunas Jasikevicius (47 ans) a retrouvé un banc. Le technicien lituanien s’est engagé pour deux ans et demi en faveur du Fenerbahçe Istanbul, son ancien club (2011), qui a mis Dimitris Itoudis à la porte cette semaine.

« Tout s’est fait de manière intense et rapide », a déclaré le triple champion d’Europe au micro de son nouvel employeur. « Je sais que la situation n’est pas facile mais nous sommes ici pour faire notre travail et espérer gagner des matchs et de grands succès. Je suis reconnaissant de cette opportunité et absolument ravi d’être ici. »

Hasard du calendrier, Sarunas Jasikevicius retrouvera l’EuroLeague face au club contre qui il l’avait quittée la saison dernière, l’AS Monaco, vaincu avec le Barça lors du match pour la troisième place. Une troisième désillusion d’affilée avec le club catalan lors du Final Four, pourtant son objectif ultime à Barcelone. Actuel 12e de la compétition, le Fenerbahçe en est loin mais le Balte démarrera sa nouvelle aventure face à la Roca Team dès vendredi (à 18h45). Avec très peu de temps pour imposer sa patte. « Je pense que tout le monde est conscient de la qualité de Monaco. C’est un projet qui a déjà envoyé une équipe au Final Four et qui fait preuve de continuité avec ses entraîneurs et joueurs. Vendredi, il faudra juste aller sur le terrain, faire de notre mieux et essayer de gagner. Nous allons essayer de préparer nos joueurs pour ce match avec de très petites touches et des informations sur le jeu que l’on souhaite développer, et nous nous battrons pour l’emporter. »