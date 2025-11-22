Un point. C’est ce qui a permis à Toulouse 3×3 de se qualifier pour les quarts du tournoi final du World Tour, à Manama (Bahreïn), vendredi. Les Français vont donc disputer, ce samedi, la deuxième journée du Master final Manama, au terme de laquelle le titre suprême du circuit 3×3 sera décerné. Les Stormers défieront Hangzhou, à 15h20.

Vendredi, les Tricolores ont commencé fort face aux Serbes de Liman (17-13), équipe phare du circuit, avant de perdre pied en fin de rencontre face aux Skyliners, équipe allemande issue des qualifications (16-21). Avec une victoire et une défaite, la qualification pour la deuxième journée du tournoi n’était pas acquise : Toulouse a bénéficié d’une différence de points favorable sur son premier adversaire du jour, Liman, critère pour départager les équipes à égalité. Et le sort des Toulousains, auteurs de 33 points au total sur les deux rencontres, s’est joué à une seule unité face aux Serbes (32).

Le grand final de la saison

Composée des deux médaillés d’argent olympique Franck Seguela (13 points cumulés en poule) et Jules Rambaut (9), ainsi que Paul Djoko et Hugo Suhard, l’équipe française, 8e mondiale et tête de série n°5 à Manama, aura fort à faire contre Hangzhou. La formation chinoise, bien que tête de série n°11, a remporté ses deux premiers matchs dans le tournoi, se classant première de la poule B devant Miami et Chongming.

Qualifiés pour la finale du World Tour dès leur première année sur le circuit, les Stormers de Toulouse jouent leur saison ce samedi, six mois après leur victoire au Masters d’Amsterdam. Ils retrouveront le (demi-)terrain à 15h20, avant une éventuelle demi-finale puis finale en fin d’après-midi.