Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
3x3

Toulouse 3×3 se qualifie de justesse pour les quarts du tournoi final du World Tour

3x3 - Victorieux de l'un de ses deux premiers matchs au tournoi final du World Tour, à Manama (Bahreïn), Toulouse s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Les Stormers affronteront Hangzhou pour rejoindre le dernier carré, ce samedi (15h20).
|
00h00
Résumé
Écouter
Toulouse 3×3 se qualifie de justesse pour les quarts du tournoi final du World Tour

Toulouse 3×3 va jouer sa saison ce samedi au Master final de Manama.

Crédit photo : Cécile Thomas

Un point. C’est ce qui a permis à Toulouse 3×3 de se qualifier pour les quarts du tournoi final du World Tour, à Manama (Bahreïn), vendredi. Les Français vont donc disputer, ce samedi, la deuxième journée du Master final Manama, au terme de laquelle le titre suprême du circuit 3×3 sera décerné. Les Stormers défieront Hangzhou, à 15h20.

Vendredi, les Tricolores ont commencé fort face aux Serbes de Liman (17-13), équipe phare du circuit, avant de perdre pied en fin de rencontre face aux Skyliners, équipe allemande issue des qualifications (16-21). Avec une victoire et une défaite, la qualification pour la deuxième journée du tournoi n’était pas acquise : Toulouse a bénéficié d’une différence de points favorable sur son premier adversaire du jour, Liman, critère pour départager les équipes à égalité. Et le sort des Toulousains, auteurs de 33 points au total sur les deux rencontres, s’est joué à une seule unité face aux Serbes (32).

Le grand final de la saison

Composée des deux médaillés d’argent olympique Franck Seguela (13 points cumulés en poule) et Jules Rambaut (9), ainsi que Paul Djoko et Hugo Suhard, l’équipe française, 8e mondiale et tête de série n°5 à Manama, aura fort à faire contre Hangzhou. La formation chinoise, bien que tête de série n°11, a remporté ses deux premiers matchs dans le tournoi, se classant première de la poule B devant Miami et Chongming.

LIRE AUSSI

Qualifiés pour la finale du World Tour dès leur première année sur le circuit, les Stormers de Toulouse jouent leur saison ce samedi, six mois après leur victoire au Masters d’Amsterdam. Ils retrouveront le (demi-)terrain à 15h20, avant une éventuelle demi-finale puis finale en fin d’après-midi.

Le programme de ce samedi au Master final Manama

15h20 : Toulouse 3×3 – Hangzhou

17h30 : demi-finale

18h30 : finale

 

3x3
3x3
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Théo Maledon a fini en double-double à Grenade
Liga Endesa
00h00Théo Maledon confirme en Liga Endesa et porte encore le Real Madrid
Betclic ELITE
00h009e journée de Betclic ELITE : le choc entre Monaco et Bourg-en-Bresse gratuit sur DAZN
Betclic ELITE
00h00Privé de David Holston dans le money time, Dijon s’incline sur le fil face à l’ASVEL
EuroLeague
00h00Malgré ses records en EuroLeague, Nick Calathes a « encore quelque chose à prouver »
Betclic ELITE
00h00Quatre à la suite pour Nanterre et Strasbourg, Saint-Quentin renaît contre Cholet, Le Mans stoppe l’hémorragie
WNBA
00h00Gabby Williams représentera Seattle à la loterie de la Draft WNBA 2026 ce dimanche
Betclic ELITE
00h00Jānis Gailītis et Marcus Keene exclus dès la fin du premier quart-temps face à Chalon
Coupe du Monde masculine
00h00Sans Giannis Antetokounmpo, Vassilis Spanoulis convoque 18 joueurs avec la Grèce pour les qualifications au Mondial 2027
Coupe du Monde masculine
00h00La France classée 5e meilleure nation européenne par la FIBA !
EuroLeague
00h00Théo Maledon MVP de la 12e journée d’EuroLeague
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
1 / 0