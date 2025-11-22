Fos Provence détrône Le Havre, Levallois prend seul les commandes de la poule A

À mi-parcours de la première phase du championnat de NM1, deux équipes se sont détachées et ont pris les commandes de leur poule : Fos Provence a détrôné Le Havre et lui infligeant sa troisième défaite consécutive, tandis que Levallois a profité du faux-pas de Lorient pour être seul leader de la poule A.

Poule A : Levallois remporte le choc et file en tête

Pour être seul en tête à la fin de la phase aller, Levallois devait espérer une défaite du co-leader, Lorient, mais aussi et surtout l’emporter face à son dauphin Tarbes-Lourdes. Mission remplie pour les Franciliens, qui ont dû puiser dans leurs ressources pour finalement l’emporter 75-72, ce vendredi. Car l’UTLPB a bien résisté aux assauts adverses, tenant tête aux Levalloisiens jusque dans les tous derniers instants et manquant même l’occasion de revenir à hauteur sur trois lancers-francs de Tom Wiscart-Goetz, à 4 secondes du buzzer final. Parfois brouillons mais brillants collectivement (27 passes décisives, trois joueurs à 13 points), les Metropolitans ont réussi à conserver leur invincibilité à domicile, et à décrocher une 10e victoire cette saison (3 défaites).

Lorient peut se mordre les doigts d’avoir mal démarré la deuxième mi-temps. Devant à la pause (44-43) et parvenu à réduire l’écart sans jamais passer devant une fois l’avantage concédé au retour des vestiaires, le CEP est tombé dans le piège tendu par Val de Seine. Kevin Cham (18 points) et Kiady Razanamahenina (14) ont brillé en fin de match pour faire tomber les Bretons chez eux, et les priver du statut de co-leader.

Le classement s’est encore resserré ce vendredi, au gré des duels du haut de tableau. Derrière Levallois et Lorient, six équipes affichent désormais le même bilan de 8 victoires et 5 défaites : Angers, Pays de Fougères, Les Sables, Tarbes-Lourdes, Tours et Toulouse. En bas de classement, Vitré s’est donné de l’air en battant Poissy (72-54) tandis que Rennes est revenu à hauteur de Chartres en s’imposant contre le CCBM (83-71).

Poule B : Fos Provence détrône Le Havre

Dix victoires de suite, un statut de leader affirmé… puis trois revers. Le Havre a encore chuté vendredi, terrassé par son principal rival, Fos Provence, avec qui il était co-leader avant la 13e journée. Le duel alléchant sur le papier n’a pas déçu sur le parquet. Fos-sur-Mer a mené la danse pendant une grande partie de la rencontre, mais aurait pu frémir quand Le Havre est revenu par trois fois sur ses talons grâce à Thibault Desseignet (11 points, 8 passes décisives) en toute fin de match. Le duel de meneur a finalement tourné en faveur du Bahaméen Domnick Bridgewater, auteur de 7 points consécutifs dans le money-time, avant que Mounir Bernaoui (13 points, 10 rebonds et 10/10 aux lancers !) ne scelle les débats en réussissant ses deux dernières tentatives sur la ligne.

Derrière le nouveau leader fosséen (11 victoires, 2 défaites), trois équipes pointent à dix succès : Le Havre, Mulhouse, vainqueur de LyonSO mercredi, et Orchies, reparti de Besançon avec la victoire mais avec un match d’avance. Opposé à Boulogne-sur-Mer dans un derby du Nord qui s’annonce haletant, Berck peut également décrocher une 10e victoire ce samedi.

En bas de classement, Charleville-Mézières s’est adjugé un match déjà crucial contre le Pays Salonais. Salon-de-Provence ferme la match avec deux victoires, à l’instar de Metz et Besançon.