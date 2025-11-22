Recherche
Betclic Élite

Strasbourg : avec ou sans Mike Davis Jr. contre l’Élan Chalon ?

Betclic ELITE - Mike Davis Jr. reste incertain pour le déplacement de Strasbourg à Chalon. L’arrière, touché à la cheville, pourrait effectuer son retour mais rien n’est garanti.
00h00
Résumé
Strasbourg : avec ou sans Mike Davis Jr. contre l’Élan Chalon ?

Mike Davis Jr. va-t-il jouer avec Strasbourg contre Chalon ?

Crédit photo : P. Gigon / SIG Strasbourg

Strasbourg se déplacera à Chalon ce samedi avec une interrogation majeure : la présence ou non de Mike Davis Jr. (1,93 m, 29 ans). L’arrière étatsunien, élément essentiel du collectif alsacien en ce début de saison, est proche d’un retour mais son coach Janis Gailitis refuse, pour l’heure, de confirmer sa participation. Une donnée importante pour la SIG, leader de Betclic ELITE (6 victoires, 2 défaites), avant d’affronter une équipe chalonnaise qui cherche encore de la régularité.

Interrogation autour du retour de Mike Davis Jr.

Forfait le week-end dernier à cause d’une légère entorse de la cheville, Mike Davis Jr. pourrait réapparaître au Colisée. Le joueur tourne à 13,6 points par match en Betclic ELITE et sa présence changerait le visage du secteur extérieur strasbourgeois. Mais rien n’est acté pour l’instant.

Dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Janis Gailitis reste volontairement flou : « Il est tout près de revenir, il en a très envie, mais nous ne prendrons pas de risque. On verra bien… Même si j’avais la réponse, je ne la communiquerais pas (rires). »

Le technicien letton refuse donc toute précipitation pour un joueur déjà important dans la dynamique actuelle.

Strasbourg veut garder le rythme

Leader du championnat avec un bilan de 6 victoires pour 2 défaites, Strasbourg réalise un début de saison solide. L’absence éventuelle de Mike Davis Jr. serait un handicap offensif, mais l’équipe a déjà montré contre Boulazac sa capacité à compenser grâce à son collectif et son assise défensive.

Face à une formation chalonnaise qui joue devant son public et cherche à remonter au classement (5 victoires et 3 défaites), l’équation pourrait se compliquer. Le retour de l’arrière américain serait un vrai plus sur les phases de création et de percussion, zones où la SIG peut manquer de solutions lorsque son scoreur n°1 n’est pas là.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

mitch
Je ne suis pas certain qu’il soit le scoreur n°1, ni même n°2 ... Ce qui ne remet pas en cause son rôle important dans l’effectif ...
