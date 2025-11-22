Recherche
ELITE 2

Matthieu Missonnier quitte Quimper après une pige frustrante

ÉLITE 2 - La pige de Matthieu Missonnier, arrivée à Quimper pour suppléer Antoine Dudit, ne sera pas prolongée. Le meneur français quitte les Béliers après quelques semaines compliquées en ELITE 2.
00h00
Matthieu Missonnier quitte Quimper après une pige frustrante

Matthieu Missonnier a terminé sa pige avec Quimper

Crédit photo : Ludovic Lama / Orléans Loiret Basket

Matthieu Missonnier (1,88 m, 28 ans) ne prolongera donc pas avec Quimper. Recruté début novembre pour pallier l’absence d’Antoine Dudit (1,86 m, 28 ans), le meneur/arrière n’a pas réussi à pleinement se relancer sous le maillot finistérien. Malgré la victoire des Béliers vendredi contre Challans, cette parenthèse se referme sur une pointe d’inachevé.

Les raisons d’une pige qui s’arrête prématurément

Arrivé pour combler temporairement le vide laissé par la blessure à la cheville d’Antoine Dudit, Matthieu Missonnier a tourné à 3,6 points, 1,1 rebond et 3,4 passes décisives en 8 matchs avec Quimper. Son pourcentage de réussite très faible (22 % au tir, dont 5 % à 3 points) a pesé dans la réflexion du club, alors même qu’il espérait retrouver du rythme et de la confiance en Finistère.

Après la victoire face à Challans, Thibault Wolicki a expliqué le contexte autour de cette décision. « Il va en rester là avec nous. Il a besoin de faire le point de son côté, sur les opportunités qu’il pourra avoir. Mais l’idée générale est qu’il puisse protéger sa carrière. On a hésité, Matthieu a hésité aussi », confiait-il à Ouest-France.

Selon lui, l’incertitude entourant le retour d’Antoine Dudit — attendu fin décembre ou début janvier — a rendu difficile la définition d’une véritable date de fin de pige : « On est dans l’incertitude par rapport à la reprise d’Antoine, qui peut être à la fois très rapide ou pas. C’était difficile de donner une date de fin de pige. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Matthieu Missonnier.jpg
Matthieu MISSONNIER
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 28 ans (10/10/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
3,6
#206
REB
1,1
#207
PD
3,4
#33

Quimper prêt à avancer sans meneur back-up ?

Le staff quimpérois n’exclut pas de jouer plusieurs rencontres sans véritable second meneur derrière l’Américain Terrell Gomez (1,73 m, 27 ans). Une solution interne pourrait toutefois suffire temporairement. Noah Burrell et Benoît Injaï semblent en effet en mesure d’assurer la rotation jusqu’au retour officiel d’Antoine Dudit.

Le départ de Matthieu Missonnier tourne ainsi une page courte mais intense pour le meneur passé par le centre de formation de Chalon-sur-Saône avant de jouer à Denain et Pau. Une nouvelle opportunité pourrait rapidement s’offrir à lui.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

dem7
On ne lui en tiendra pas rigueur mais clairement il a touché le fond chez nous Il aura tout fait à l'envers Après c'est un gars très sympathique et je lui souhaite de vite rebondir Le talent ne s'évapore pas comme ça du jour au lendemain mais il doit plus s'affirmer et croire en lui
Répondre
(0) J'aime
thetruth
Comment fait il pour oublier les qualités qui l'on propulsait en Élite 2 ??? Quand on se concentre uniquement sur défendre dur et qu'on oublie la base du jeu, ça donne ce genre de résultats ! Il a effectué le camp Upsilon cet été qui devait lui faire passer un cap. Ça demande réflexion
Répondre
(0) J'aime
