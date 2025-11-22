Matthieu Missonnier quitte Quimper après une pige frustrante

Matthieu Missonnier (1,88 m, 28 ans) ne prolongera donc pas avec Quimper. Recruté début novembre pour pallier l’absence d’Antoine Dudit (1,86 m, 28 ans), le meneur/arrière n’a pas réussi à pleinement se relancer sous le maillot finistérien. Malgré la victoire des Béliers vendredi contre Challans, cette parenthèse se referme sur une pointe d’inachevé.

Les raisons d’une pige qui s’arrête prématurément

Arrivé pour combler temporairement le vide laissé par la blessure à la cheville d’Antoine Dudit, Matthieu Missonnier a tourné à 3,6 points, 1,1 rebond et 3,4 passes décisives en 8 matchs avec Quimper. Son pourcentage de réussite très faible (22 % au tir, dont 5 % à 3 points) a pesé dans la réflexion du club, alors même qu’il espérait retrouver du rythme et de la confiance en Finistère.

Après la victoire face à Challans, Thibault Wolicki a expliqué le contexte autour de cette décision. « Il va en rester là avec nous. Il a besoin de faire le point de son côté, sur les opportunités qu’il pourra avoir. Mais l’idée générale est qu’il puisse protéger sa carrière. On a hésité, Matthieu a hésité aussi », confiait-il à Ouest-France.

Selon lui, l’incertitude entourant le retour d’Antoine Dudit — attendu fin décembre ou début janvier — a rendu difficile la définition d’une véritable date de fin de pige : « On est dans l’incertitude par rapport à la reprise d’Antoine, qui peut être à la fois très rapide ou pas. C’était difficile de donner une date de fin de pige. »

PROFIL JOUEUR Matthieu MISSONNIER Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 28 ans (10/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 3,6 #206 REB 1,1 #207 PD 3,4 #33

Quimper prêt à avancer sans meneur back-up ?

Le staff quimpérois n’exclut pas de jouer plusieurs rencontres sans véritable second meneur derrière l’Américain Terrell Gomez (1,73 m, 27 ans). Une solution interne pourrait toutefois suffire temporairement. Noah Burrell et Benoît Injaï semblent en effet en mesure d’assurer la rotation jusqu’au retour officiel d’Antoine Dudit.

Le départ de Matthieu Missonnier tourne ainsi une page courte mais intense pour le meneur passé par le centre de formation de Chalon-sur-Saône avant de jouer à Denain et Pau. Une nouvelle opportunité pourrait rapidement s’offrir à lui.