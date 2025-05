Artisan du maintien en Pro B, Stéphane Dumas prolonge deux saisons à Hyères-Toulon

Stéphane Dumas ne sera pas venu à Hyères-Toulon comme pour une seule mission maintien. Arrivé mi-mars au HTV pour remplacer Jean-Louis Borg, le technicien varois est prolongé pour deux saisons, soit jusqu’en 2027, après avoir réussi à maintenir le promu en Pro B.

Pari gagnant avec Stéphane Dumas

Comme Rémy Valin à Nantes, c’est fort logiquement que Hyères-Toulon décide de prolonger l’aventure avec celui qui a réussi à garder le club dans l’antichambre de l’élite pour sa première saison de retour à ce niveau. Le HTV était 17e sur 20 avec deux victoires d’avance sur la zone de relégation au moment de l’arrivée de Stéphane Dumas. Si le bilan de l’ancien adjoint de Gran Canaria et des Metropolitans 92 n’est pas reluisant (2 victoires en 11 matchs), il a suffi dans la course au maintien, avec un effet assez rapide avec deux succès lors des cinq premières rencontres de Dumas (Blois et Aix-Maurienne).

Désormais, Stéphane Dumas va pouvoir s’atteler à travailler sur le moyen-terme au HTV, aux côtés de son cousin William, manager général du club. Alors que Quentin Losser (2,02 m, 25 ans) devrait rejoindre la Betclic ELITE, plusieurs autres acteurs de la montée du club vont partir, comme Maxim Eugene et Nikola Knezevic, ainsi que le meneur Mathis Keita.