Alexandre Sarr sélectionné pour le NBA Rising Stars, pas Zaccharie Risacher ni Maxime Raynaud

C’est le rendez-vous annuel qui récompense les meilleurs jeunes joueurs de NBA. Le Rising Stars Challenge se déroule chaque année le premier jour du All-Star Week-End, soit le vendredi 13 février cette année. En résumé, c’est une sorte de All-Star Game des jeunes. Les 21 meilleurs rookies et sophomores de la ligue américaine, en compagnie des 7 meilleurs joueurs de G-League, sont sélectionnés pour jouer un mini-tournoi de 4 équipes de 7 joueurs. Ce sont les assistants coachs de NBA qui ont élu ces joueurs.

Des matchs courts, censés être dynamiques et spectaculaires, pour préparer le terrain du grand match des étoiles du dimanche. À trois semaines de l’événement, les sélections ont été annoncées par la NBA. Les 28 joueurs seront ensuite répartis dans les 4 équipes par leurs futurs coachs : les Hall-of-Famers Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady, ainsi que Austin Rivers.

The 2026 Castrol Rising Stars ⬇️ Tune in to @peacock tomorrow at 7 PM ET to watch honorary coaches Carmelo Anthony, Tracy McGrady and Vince Carter draft their teams from the pool of 21 NBA sophomores and rookies. Austin Rivers will serve as the honorary coach of the @nbagleague… pic.twitter.com/WW4quEKMLX — NBA Communications (@NBAPR) January 26, 2026

Sarr seul représentant tricolore, Risacher n’y sera pas

Parmi ce pool de 28 jeunes stars, un seul Français donc : Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans). En attendant une éventuelle sélection au All-Star Game… l’année prochaine (?), le pivot de Washington a été choisi avec deux autres jeunes de son équipe : l’helvético-canadien et ancien Espoir de l’Élan Chalon Kyshawn George, ainsi que le rookie américain Tre Johnson. Les Wizards sont l’une des trois équipes avec les Rockets et les Grizzlies à envoyer trois joueurs cette année.

En revanche, Sarr sera le seul tricolore représenté cette année, contre trois l’année dernière (avec Risacher et Coulibaly). Exit donc Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans), qui paye ses statistiques en baisse par rapport à la saison dernière, ainsi que sa blessure au genou qui le tient éloigné des parquets depuis le 7 janvier. Il est rare qu’un n°1 de Draft ne fasse même pas le cut du Rising Stars. Les années précédentes, Paolo Banchero et Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) avaient carrément été élus All-Stars en tant que sophomores.

Raynaud et Hayes aussi laissés sur le côté

Deux autres tricolores étaient aussi outsiders à une sélection : Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) et Killian Hayes (1,96 m, 24 ans). Le premier dans le pool des rookies, et le second dans celui de la G-League. Raynaud est en effet classé 6e du Rookie Ladder officiel de la NBA, mais n’a pourtant même pas été pris dans cette sélection des 10 meilleurs. Lui aussi voit ses performances chuter récemment, à cause des retours de blessure de Domantas Sabonis et Zach LaVine aux Kings, et peut-être du rookie wall. Le pivot des Kings tourne à moins de 5 points de moyenne sur ses 6 derniers matchs.

Quant à Hayes, en tant que joueur Top 10 des meilleurs marqueurs (24,2 points) et meilleurs passeurs (8,1 passes décisives) de G-League, il aurait aussi pu prétendre à une place. Celle-ci a dû se jouer à peu de choses. Le suisse et francophone Yanic Niederhäuser a en revanche été pris dans cette équipe de G-League, tout comme le phénomène médiatique chinois Yang Hansen.