Quatre Français invités au Rising Stars Challenge du All-Star Game NBA

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly vont cette fois avoir un peu de compagnie tricolore au Rising Stars Challenge du week-end du All-Star Game NBA 2025. En effet, quatre Français au total ont été invités à cette rencontre mêlant rookies et sophomore en ouverture de ce week-end du ASG.

Deux sophomores et deux rookies pour la France au Rising Stars Challenge

Ainsi, en plus des deux sophomores français, s’ajoutent leurs compatriotes tricolores Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Les choix n°1 et 2 de la Draft NBA 2024 sont logiquement sélectionnés au vue de leur première saison tout à fait correcte dans l’Association. Cependant, si Victor Wembanyama est sélectionné pour le All-Star Game, il ne disputera pas le Rising Stars Challenge.

Changement de format pour l’édition 2025

Pour l’édition 2025, la NBA a décidé de changer de format pour son événement de mi-saison. Le dimanche 16 février, il n’y aura pas une seule rencontre des étoiles mais trois, entre quatre équipes : deux demi-finales et une finale. Pour remporter le match, il n’y aura pas de limite de temps mais plutôt de points : la victoire sera obtenue à la première équipe qui atteint ou dépasse la barre des 40 points. Il y aura trois équipes composées de huit joueurs All-Star. La quatrième et dernière équipe sera l’équipe vainqueure du Rising Stars Challenge, où participe donc Victor Wembanyama, Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. Ce dernier format se fera sur le même principe, avec deux demi-finales et une finale, mêlant 10 rookies et 11 sophomores pour former trois équipes de sept joueurs via une Draft, avec une quatrième équipe composée de joueurs de G-League.