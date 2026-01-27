Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Damien Inglis reprend fort au Japon malgré un nouveau revers de Yokohama

Japon - Damien Inglis a signé une prestation de haut niveau pour la reprise de la B-League japonaise, confirmant une saison statistique de référence malgré la dynamique compliquée des B-Corsairs de Yokohama.
|
00h00
Résumé
Écouter
Damien Inglis reprend fort au Japon malgré un nouveau revers de Yokohama

Damien Inglis noircit les feuilles de statistiques au Japon

Crédit photo : Yokohama B-Corsairs

Après près de vingt jours de trêve en raison du All-Star Game notamment, la saison de B-League a repris ses droits ce week-end et Damien Inglis s’est immédiatement illustré. Toujours leader statistique des B-Corsairs de Yokohama, l’intérieur français continue d’empiler les performances individuelles dans un championnat japonais en pleine montée en puissance.

Damien Inglis frôle un nouveau carton contre Kyoto

Pour son retour à la compétition le 25 janvier, Damien Inglis a livré l’une de ses meilleures copies de la saison malgré la défaite face à Kyoto Hannaryz (82-71). En 30 minutes, l’international français a compilé 24 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Il s’agit de sa deuxième meilleure marque offensive de la saison et déjà de son neuvième match à plus de 20 points.

La veille, lors du premier match de ce back-to-back également perdu contre Kyoto (76-63), Inglis avait connu une soirée plus délicate au scoring avec seulement 6 points à 33% de réussite. Mais son impact ne s’est pas limité à l’attaque : 12 rebonds et 3 interceptions, preuve de son activité constante malgré une quatrième défaite consécutive pour Yokohama.

Le rythme particulier de la B-League japonaise

Ces deux rencontres illustrent bien une spécificité forte du championnat japonais. En B.League, tous les matchs se disputent en back-to-back, contrairement aux championnats européens où les équipes s’affrontent une seule fois lors de chaque phase de la saison. Une configuration exigeante physiquement, qui accentue l’importance de la régularité et de la récupération.

Une saison statistique référence pour l’intérieur français

À 30 ans, Damien Inglis réalise tout simplement la meilleure saison statistique de sa carrière dans un championnat où les joueurs étrangers dominent. Pour sa deuxième année chez les Yokohama B-Corsairs, il tourne à 16,1 points, 8,9 rebonds, 4,5 passes décisives, 1,4 interception et 0,5 contre en 30 minutes de moyenne sur 31 rencontres.

Il est le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe, tout en occupant la deuxième place aux interceptions et aux contres. À l’échelle du championnat, il figure également parmi les références intérieures avec une 9e place au classement des rebondeurs.

Parmi ses faits d’armes de la saison, son triple-double face aux Dragonflies d’Hiroshima (13 points, 11 rebonds, 10 passes) reste l’un des symboles de son influence totale dans le jeu des siens, même lors des défaites.

Yokohama en difficulté dans un championnat relevé

Collectivement, la situation reste plus délicate pour Yokohama. Les B-Corsairs occupent actuellement la 19e place sur 26 équipes, avec un bilan de 11 victoires pour 21 défaites, à égalité avec Shiga. Dans un championnat japonais en pleine émergence, la concurrence est relevée, portée notamment par la présence d’anciens joueurs NBA comme Sekou Doumbouya, Yuta Watanabe, Jarrett Culver ou encore Stanley Johnson.

Malgré ce contexte, Damien Inglis continue d’assumer un rôle central et confirme semaine après semaine son statut de cadre majeur de la B-League.

Japon
Japon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Rudy Gobert au dunk contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie
Marine Johannès sort de ses deux meilleurs matches avec le Galatasaray
EuroLeague Féminine
00h00Marine Johannes et Gabby Williams montent en puissance : les deux stars françaises sortent de leur meilleure semaine de la saison
Le joueur de 26 ans a shooté à 15/25 au tir global et un remarquable 8/14 à 3-points.
NBA
00h00Luka Dončić domine les Bulls avec 46 points dans la victoire des Lakers
Damien Inglis noircit les feuilles de statistiques au Japon
À l’étranger
00h00Damien Inglis reprend fort au Japon malgré un nouveau revers de Yokohama
Sasha Vezenkov était intenable avec l'Olympiakos avant d'être expulsé et visé par un adversaire pour des fais hors basket
À l’étranger
00h00Altercation, expulsion… puis un message glaçant : l’étrange dimanche de Sasha Vezenkov en Grèce
NBA
00h00Alexandre Sarr sélectionné pour le NBA Rising Stars, pas Zaccharie Risacher ni Maxime Raynaud
Paul Djobet confirme à Omaha il est bien le nouveau leader des Mavericks
NCAA
00h00Petar Majstorovic et Paul Djobet continuent leur superbe saison NCAA
Lega Basket Serie A
00h00L’éternelle jeunesse de Miro Bilan : Le géant croate porte Brescia au sommet
Espoirs ELITE
00h00Espoirs ELITE : Une victoire au forceps pour le leader choletais face à Chalon
NBA
00h00Yabusele bientôt réuni avec Wembanyama aux Spurs ?
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert au dunk contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie
Jaylen Brown a inscrit 20 points, bien accompagné par Pritchard et ses 23 points.
NBA
00h00Celtics-Blazers : Boston rebondit avec une victoire 102-94 à domicile
Alperen Sengun a dominé la raquette adverse avec une performance exceptionnelle de 33 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, en convertissant 15 de ses 17 tentatives de tir.
NBA
00h00Houston Rockets : une victoire 108-99 contre Memphis après avoir comblé un retard important
Le pivot français a terminé avec 15 points et 17 rebonds.
NBA
00h00Les Timberwolves mettent fin à leur série noire face à des Warriors diminués
Le joueur de 26 ans a shooté à 15/25 au tir global et un remarquable 8/14 à 3-points.
NBA
00h00Luka Dončić domine les Bulls avec 46 points dans la victoire des Lakers
L'arrière All-Star a notamment brillé en première mi-temps avec 26 points inscrits.
NBA
00h00Donovan Mitchell explose avec 45 points dans la victoire des Cavaliers contre Orlando
Brandon Miller a été l'artisan principal de cette démonstration offensive avec 30 points à 9/11 au tir, soit 81% de réussite.
NBA
00h00Les Hornets écrasent les Sixers par 47 points d’écart
NBA
00h00Yabusele bientôt réuni avec Wembanyama aux Spurs ?
Rose devient le cinquième joueur de l'histoire des Bulls à voir son maillot retiré, rejoignant Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan et Scottie Pippen au plafond du United Center.
NBA
00h00Derrick Rose : les Bulls retirent le maillot n°1 de leur légende après la victoire face aux Celtics
La blessure s'est produite dans les cinq dernières secondes du troisième quart-temps, lorsque Booker a marché sur le pied d'Onyeka Okongwu.
NBA
00h00Devin Booker blessé : une semaine d’absence minimum pour la star des Suns
1 / 0