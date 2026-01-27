Damien Inglis reprend fort au Japon malgré un nouveau revers de Yokohama

Après près de vingt jours de trêve en raison du All-Star Game notamment, la saison de B-League a repris ses droits ce week-end et Damien Inglis s’est immédiatement illustré. Toujours leader statistique des B-Corsairs de Yokohama, l’intérieur français continue d’empiler les performances individuelles dans un championnat japonais en pleine montée en puissance.

Damien Inglis frôle un nouveau carton contre Kyoto

Pour son retour à la compétition le 25 janvier, Damien Inglis a livré l’une de ses meilleures copies de la saison malgré la défaite face à Kyoto Hannaryz (82-71). En 30 minutes, l’international français a compilé 24 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Il s’agit de sa deuxième meilleure marque offensive de la saison et déjà de son neuvième match à plus de 20 points.

La veille, lors du premier match de ce back-to-back également perdu contre Kyoto (76-63), Inglis avait connu une soirée plus délicate au scoring avec seulement 6 points à 33% de réussite. Mais son impact ne s’est pas limité à l’attaque : 12 rebonds et 3 interceptions, preuve de son activité constante malgré une quatrième défaite consécutive pour Yokohama.

Le rythme particulier de la B-League japonaise

Ces deux rencontres illustrent bien une spécificité forte du championnat japonais. En B.League, tous les matchs se disputent en back-to-back, contrairement aux championnats européens où les équipes s’affrontent une seule fois lors de chaque phase de la saison. Une configuration exigeante physiquement, qui accentue l’importance de la régularité et de la récupération.

Une saison statistique référence pour l’intérieur français

À 30 ans, Damien Inglis réalise tout simplement la meilleure saison statistique de sa carrière dans un championnat où les joueurs étrangers dominent. Pour sa deuxième année chez les Yokohama B-Corsairs, il tourne à 16,1 points, 8,9 rebonds, 4,5 passes décisives, 1,4 interception et 0,5 contre en 30 minutes de moyenne sur 31 rencontres.

Il est le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe, tout en occupant la deuxième place aux interceptions et aux contres. À l’échelle du championnat, il figure également parmi les références intérieures avec une 9e place au classement des rebondeurs.

Parmi ses faits d’armes de la saison, son triple-double face aux Dragonflies d’Hiroshima (13 points, 11 rebonds, 10 passes) reste l’un des symboles de son influence totale dans le jeu des siens, même lors des défaites.

Yokohama en difficulté dans un championnat relevé

Collectivement, la situation reste plus délicate pour Yokohama. Les B-Corsairs occupent actuellement la 19e place sur 26 équipes, avec un bilan de 11 victoires pour 21 défaites, à égalité avec Shiga. Dans un championnat japonais en pleine émergence, la concurrence est relevée, portée notamment par la présence d’anciens joueurs NBA comme Sekou Doumbouya, Yuta Watanabe, Jarrett Culver ou encore Stanley Johnson.

Malgré ce contexte, Damien Inglis continue d’assumer un rôle central et confirme semaine après semaine son statut de cadre majeur de la B-League.