Espoirs ELITE

Espoirs ELITE : Une victoire au forceps pour le leader choletais face à Chalon

ESPOIRS ELITE - Malgré une prestation poussive, les leaders choletais s'imposent de justesse à Chalon (86-87) grâce notamment aux 18 points de Gabin Lefort.
00h00
Résumé
Écouter
Une victoire sur le fil pour Aaron Towo-Nansi et sa bande

Crédit photo : Lilian Bordron

Malgré une prestation en demi-teinte, les Espoirs de Cholet Basket ont décroché leur 14e victoire en 15 matchs ce samedi. Ils se sont imposés de justesse face à l’Élan Chalon sur le score de 86-87 au Colisée.

– Journée 15

Un hold-up dans le money-time

On appelle ça passer sur le fil. Dans un match irrespirable où le leadership a changé de camp à 32 reprises, les jeunes choletais ont tremblé jusqu’à la dernière seconde. Alors que l’Élan Chalon de Klark Riethauser (18 points) avait le ballon de la victoire entre les mains, les jeunes des Mauges ont réussi « le stop » défensif nécessaire pour repartir avec la gagne.

Avec cette 14e victoire en 15 rencontres, Cholet continue de faire la course seul en tête, devant Monaco et Dijon mais cette performance laisse un goût de soulagement mêlé d’inquiétude.

Gabin Lefort en patron

Sur le plan individuel, certains joueurs ont su tirer leur épingle du jeu :Gabin Lefort a été le moteur offensif avec 18 points au compteur, Julien Wilamowski a bien défendu la raquette (14 points et 4 rebonds pour 15 d’évaluation) et Sublime Gbiegba a frôlé le double-double (9 points et 9 rebonds).

Aaron Towo-Nansi a compilé 14 points et 8 passes. Si son impact sur le jeu reste indéniable, le jeune meneur a toutefois souffert face au cercle avec un inhabituel 4 sur 19 au tir (21 %) pour un 3 d’évaluation en 25 minutes.

« Si on répète ça, on va tomber » : La lucidité de Régis Boissié

Malgré le succès, le coach choletais n’a pas sorti les trompettes. Conscient que son équipe a frôlé la correctionnelle, Régis Boissié a tenu à recadrer les siens tout en saluant leur résilience :

« Sincèrement, je pense qu’ils méritaient plus que nous de gagner analyse le technicien dans Ouest France. On a su faire le stop qu’il fallait … mais si on répète ce genre de performance, à un moment donné, on va tomber. Et ce sera logique. »

Le message est passé : si le mental est là pour aller chercher les matchs serrés, la qualité de jeu devra remonter d’un cran pour éviter une déconvenue lors des prochaines journées.Prochain match contre Bourg à la maison le 31 janvier.

