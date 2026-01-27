Recherche
NBA

Les Hornets écrasent les Sixers par 47 points d’écart

Charlotte inflige une correction historique à Philadelphie. Brandon Miller (30 points) et Moussa Diabaté (12 points) ont mené les Hornets vers une victoire écrasante face à des Sixers privés de Joel Embiid et Paul George.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Hornets écrasent les Sixers par 47 points d’écart

Brandon Miller a été l’artisan principal de cette démonstration offensive avec 30 points à 9/11 au tir, soit 81% de réussite.

Crédit photo : © Jim Dedmon-Imagn Images

Les Charlotte Hornets ont livré une performance offensive exceptionnelle ce lundi, dominant complètement les Philadelphia Sixers sur le score de 130-93. Cette victoire permet à Charlotte d’enchaîner trois succès consécutifs pour la première fois cette saison, portant son bilan à 19 victoires pour 28 défaites.

Brandon Miller étincelant, Tyrese Maxey en grande difficulté

Brandon Miller a été l’artisan principal de cette démonstration offensive avec 30 points à 9/11 au tir, soit 81% de réussite. L’arrière des Hornets a particulièrement brillé derrière l’arc et n’a jamais levé le pied, maintenant un rythme effréné tout au long de la rencontre.

Du côté de Philadelphie, privée de Joel Embiid et Paul George (gestion de blessures au genou gauche), Tyrese Maxey a vécu un véritable cauchemar. Le meneur vedette des Sixers n’a inscrit que 6 points à 3/12 au tir en 25 minutes, sa plus faible production de la saison. Cette performance décevante fait chuter sa moyenne de points d’un demi-point par match.

Kelly Oubre Jr. a été le seul joueur de Philadelphie à tirer son épingle du jeu avec 17 points à 7/12 au tir, mais ses efforts n’ont pas suffi à éviter la déroute.

Un écart qui atteint les 50 points après trois quart-temps

Après un premier quart-temps encore serré (28-22), les Hornets ont pris le large au deuxième acte. Charlotte a dominé les deux quart-temps suivants sur le score cumulé de 81-37, creusant un écart de 50 points à l’entrée du dernier quart-temps (109-59).

Moussa Diabaté a profité de l’absence d’Embiid pour s’illustrer avec 12 points et 5 rebonds à 6/7 au tir. Le pivot français a multiplié les dunks spectaculaires et réussi même un panier à longue distance qui a enflammé le Spectrum Center. LaMelo Ball (11 points, 8 passes) et Miles Bridges (10 points) ont également contribué à cette démonstration collective.

LIRE AUSSI

Cette performance historique fait de Charlotte la première équipe depuis Phoenix en février 2009 à mener de 50 points ou plus lors de deux matchs distincts dans le même mois calendaire. Les Hornets avaient déjà dominé Utah 150-95 le 10 janvier avec 57 points d’avance.

Jared McCain a apporté une note positive côté Sixers en fin de match avec 16 points à 6/13 au tir, profitant du temps de jeu en « garbage time » pour retrouver confiance après plusieurs matchs difficiles.

