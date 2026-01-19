Recherche
NBA

Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage

David Adelman dénonce un arbitrage défaillant après la défaite 110-87 de Denver contre Charlotte. Les Nuggets, privés de Nikola Jokic et de quatre titulaires, ont subi leur plus lourde défaite de la série.
00h00
Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage

Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.

Crédit photo : © Ron Chenoy-Imagn Images

La série de victoires des Nuggets sans plusieurs titulaires s’est brutalement interrompue dimanche soir. Denver s’est incliné 110-87 face aux Hornets à la Ball Arena, dans une rencontre où l’équipe du Colorado a rapidement abdiqué après avoir été menée de 18 points dès le premier quart-temps.

Une défaite sans appel malgré les absences

Les Nuggets (29-14) accusent désormais un bilan de 7 victoires pour 4 défaites sans Nikola Jokic, blessé. Pour cette rencontre, l’équipe était également privée de Aaron Gordon, mis au repos pour le second match consécutif, ainsi que de Christian Braun, Cam Johnson et Jonas Valanciunas.

« C’est oublié. Il n’y avait pas grand-chose qu’on pouvait faire », a déclaré Jamal Murray après la rencontre. « On avait l’impression d’être trop petits. En infériorité numérique. Tout le match… On va prendre du repos et se reconcentrer pour jouer face à une très bonne équipe de L.A. »

Murray a terminé la rencontre avec 16 points en 25 minutes, tandis que Peyton Watson a ajouté 11 points et 3 contres en 28 minutes. L’ailier montant a joué malgré quelques alertes physiques au genou et au coude.

L’efficacité offensive des jeunes Hornets fait la différence

Charlotte, pourtant également en back-to-back après avoir joué à Golden State, a dominé les débats grâce à Brandon Miller (23 points) et Kon Knueppel (14 points). Ce dernier, ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke, se distingue dans la course au titre de Rookie of the Year.

« Incroyable. Et il joue comme s’il avait 28 ans », a commenté l’entraîneur des Nuggets David Adelman à propos de Knueppel. « Offensivement, il prend son temps. Il est juste assez rapide pour aller où il veut. Et il est super malin dans la raquette. »

Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36. L’équipe a shooté à 40,5% aux tirs et seulement 21% à 3-points face à une formation de Charlotte classée deuxième en efficacité offensive sur les 15 derniers matchs.

LIRE AUSSI

Adelman dénonce l’arbitrage

Le moment le plus tendu de la soirée s’est produit en début de deuxième quart-temps. L’entraîneur des Hornets Charles Lee a effectué un changement de dernière seconde entre Ryan Kalkbrenner et Moussa Diabate, mais les arbitres n’ont pas permis à Adelman de répondre par un changement correspondant.

« C’est une chose à laquelle la ligue doit réfléchir », a critiqué Adelman. « Ils faisaient littéralement du hockey sub dans les deux sens. Alors moi aussi. Et puis ils ont décidé de remettre le ballon en jeu pendant que je faisais encore mes changements. »

Adelman a dû utiliser un temps-mort après seulement cinq secondes de jeu pour exprimer son mécontentement à l’arbitre Josh Tiven, qui l’a laissé s’exprimer sans siffler de faute technique.

