NBA

Jamal Murray écrase Dallas : Cooper Flagg blessé, les Nuggets s’imposent 118-109

Murray inscrit 33 points pour mener Denver à la victoire contre des Mavericks privés de leur rookie star Cooper Flagg, sorti sur blessure à la cheville en première mi-temps.
00h00
Jamal Murray a dominé les débats avec 33 points

Jamal Murray a dominé les débats avec 33 points

Crédit photo : © Jerome Miron-Imagn Images

La soirée a basculé dès le deuxième quart-temps lorsque Cooper Flagg, le premier choix de la Draft, s’est tordu la cheville gauche en défendant sur Peyton Watson. Le rookie de 19 ans, ancien joueur de Duke, est retourné au vestiaire en boitant avant de revenir brièvement pour les 2 minutes et 35 secondes restantes de la première mi-temps. Il n’est finalement pas revenu après la pause, terminant la rencontre avec 6 points en 15 minutes de jeu.

Cette blessure a privé Dallas d’un élément clé de la rotation, alors que l’équipe texane était déjà affaiblie par l’absence d’Anthony Davis, à l’écart pour 6 semaines à cause de ligaments endommagés à la main gauche, et de Dereck Lively II, forfait pour le reste de la saison après une opération au pied.

Murray prend les commandes, Dallas s’effondre à 3-points

Jamal Murray a dominé les débats avec 33 points, trouvant constamment des solutions offensives face à une défense de Dallas en difficulté. Le meneur canadien a été épaulé par Aaron Gordon (22 points) et Peyton Watson (18 points) pour permettre aux Nuggets de contrôler la rencontre.

Jamal MURRAY
Jamal MURRAY
33
PTS
2
REB
5
PDE
Logo NBA
DAL
109 118
DEN

Dallas a pourtant montré des signes de vie en réduisant un écart de 23 points à seulement 5 unités en début de quatrième quart-temps grâce à un 3-points du rookie Ryan Nembhard. Mais Tim Hardaway Jr., ancien joueur des Mavericks, a immédiatement répondu par un tir primé qui a lancé un décisif 13-2 des Nuggets, conclu par un 3-points de Murray pour porter le score à 101-85.

Le facteur déterminant de cette rencontre reste l’adresse extérieure catastrophique de Dallas. Les Mavericks ont terminé avec un terrible 14,7% de réussite à 3-points (5 sur 34 tentatives), leur pire performance de la saison dans ce domaine. Malgré les 24 points de Naji Marshall et les 20 points de Brandon Williams, cette maladresse a annihilé tous leurs efforts.

Les problèmes se sont encore aggravés lorsque Daniel Gafford, pivot titulaire déjà gêné par une entorse à la cheville droite depuis plusieurs matchs, a été annoncé forfait pour la seconde mi-temps. Avec trois intérieurs indisponibles, Dallas se retrouve dans une situation critique.

Les Nuggets accueilleront Washington samedi pour entamer une série de trois matchs à domicile, tandis que les Mavericks recevront le Jazz jeudi pour le premier de deux matchs consécutifs à domicile, dans l’espoir de redresser une situation qui devient préoccupante.

