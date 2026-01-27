Recherche
À l’étranger

Altercation, expulsion… puis un message glaçant : l'étrange dimanche de Sasha Vezenkov en Grèce

Exclu lors de la victoire de l'Olympiakos à Rhodes après une altercation sur le parquet, Sasha Vezenkov s'est retrouvé, malgré lui, au centre d'une polémique née quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, à la suite d'un message énigmatique publié par un joueur adverse.
00h00
Altercation, expulsion… puis un message glaçant : l’étrange dimanche de Sasha Vezenkov en Grèce

Sasha Vezenkov était intenable avec l’Olympiakos avant d’être expulsé et visé par un adversaire pour des fais hors basket

Crédit photo : Olympiacos B.C.

Ce dimanche, le leader du championnat grec, l’Olympiakos, se déplaçait sur le parquet du Kolossos Rhodes. Une rencontre globalement maîtrisée par les joueurs du Pirée, vainqueurs 98-85.

Outre le triple-double de l’ancien Parisien Tyson Ward, la rencontre a surtout été marquée par un fait de jeu inhabituel impliquant le meilleur marqueur de l’EuroLeague, Sasha Vezenkov.

LIRE AUSSI

Un accrochage qui dégénère dans la raquette

Au début du quatrième quart-temps, l’ailier-fort bulgare est allé au contact avec le meneur adverse Andreas Petropoulos (1,96 m, 31 ans) dans la raquette, au moment de la lutte pour un rebond. Dans l’action, Vezenkov bloque le bras de son adversaire, ce qui provoque une réaction très vive du joueur du Kolossos.

Les deux hommes en viennent alors aux mains. Les arbitres décident d’exclure Sasha Vezenkov, tandis qu’Andreas Petropoulos écope d’une faute antisportive.

Une story Instagram qui fait basculer l’affaire

L’épisode aurait pu s’arrêter à cette altercation en plein match. Mais quelques heures plus tard, Andreas Petropoulos publie une story Instagram au message pour le moins énigmatique : « J’espère que les freins de ma voiture ont lâché tout seuls… et précisons qu’il est possible que ma petite amie ait conduit la voiture !!! »

Une publication rapidement relayée et interprétée, compte tenu du contexte et de l’altercation survenue plus tôt dans la soirée.

Petropoulos tente d’éteindre l’incendie

Face aux réactions suscitées par ce message, le joueur du Kolossos Rhodes a tenu à apporter une mise au point : « Suite à mon message, je tiens à préciser que je n’ai jamais voulu dire ni laissé entendre, directement ou indirectement, que des personnes issues du monde du sport étaient impliquées. Toute interprétation différente ne reflète ni mon intention ni le contenu de ma déclaration. »

La voiture du joueur a toutefois été emmenée au garage. Si jamais il s’avérait que le problème mécanique soit lié à une intervention humaine, des procédures légales pourraient alors être engagées.

