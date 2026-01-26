Recherche
Lega Basket Serie A

L’éternelle jeunesse de Miro Bilan : Le géant croate porte Brescia au sommet

Italie - À 36 ans, le pivot croate Miro Bilan domine la Serie A avec Brescia et s'impose comme le meilleur rebondeur du championnat italien. Ancien champion de France avec l'ASVEL, il enchaîne les double-doubles et confirme sa longévité exceptionnelle au plus haut niveau européen.
00h00
L’éternelle jeunesse de Miro Bilan : Le géant croate porte Brescia au sommet

Ancien champion de France avec l’ASVEL, le Croate enchaîne les double-doubles

Crédit photo : Pallacanestro Brescia

À 36 ans, certains pensent à la retraite. Miro Bilan, lui, a décidé de dominer l’Italie. Le pivot croate réalise un exercice 2025/2026 de haute volée, confirmant qu’il reste l’un des pivots les plus impactants d’Europe.

– Journée 17

Un nouveau récital face à Udine

Lors de la victoire étriquée de Brescia contre Udine, le géant croate a une nouvelle fois été la plaque tournante de son équipe. En 32 minutes de jeu, il a noirci la feuille de statistiques avec une efficacité redoutable :

Miro BILAN
Miro BILAN
23
PTS
10
REB
1
PDE
Logo Lega Basket Serie A
BRE
83 80
UDI

  • 23 points

  • 10 rebonds (Meilleur rebondeur du match)

  • 1 passe décisive

Seul joueur de la rencontre à signer un double-double, il a permis à Brescia de valider son 14ème succès, consolidant ainsi leur place de leader de la Serie A italienne, juste devant l’ogre de la Virtus Bologna. Au sein du Pallacanestro Brescia, il est le meilleur joueur statistique de son équipe.

Le roi du rebond en Italie

Depuis le départ de Paul Eboua vers l’ASVEL, Miro Bilan s’est imposé comme le meilleur rebondeur du championnat italien. Sa régularité est impressionnante : il totalise déjà 6 double-doubles cette saison, avec des pointes à 16 prises contre Sassari, 13 contre Trieste, 12 contre Udine, 11 contre Tortona, 11 contre Milan et encore 10 contre Udine ce week-end.

Un parcours marqué par la France

Formé en Croatie, Miro Bilan a construit sa légende au Cedevita Zagreb pendant six saisons avant de devenir une figure bien connue de notre championnat de France. Il explose d’abord sous les couleurs de la SIG Strasbourg en 2017/2018 (13 points, 6,5 rebonds et 1,7 passe) avant de rejoindre en 2019, Lyon-Villeurbanne et décrocher le titre de champion de France, marquant les esprits par son sens du placement et sa technique au poste bas (11,5 points, 6 rebonds et 1,7 passe).

Entrecoupé de piges en Ukraine (BK Prometeï) et en Grèce (Peristeri), il semble avoir trouvé en Italie le terrain de jeu idéal, lui qui joue chez nos voisins transalpins depuis 2019 et qui porte les couleurs de Brescia depuis l’été 2023. À 36 ans, l’ancien villeurbannais fait durer le plaisir et prouve que l’intelligence de jeu et l’expérience n’ont pas d’âge.

