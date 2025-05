Le champion de France 2019 Miro Bilan élu MVP de Lega A, à 35 ans

Solide pièce de l’équipe de l’ASVEL qui a remporté le titre de Jeep Elite en 2019, Miro Bilan (2,13 m, 35 ans) va pouvoir ajouter une nouvelle ligne à son CV avec le trophée de MVP de Lega Basket Serie A édition 2024-2025. Son équipe du Germani Brescia a terminé sur la troisième marche du podium en saison régulière et dispute actuellement les playoffs contre le Pallacanestro Trieste (1-1 dans la série à l’heure de ces lignes).

Wow!

What an incredible feeling to be named the @LegaBasketA MVP. I’m truly honored and grateful for the recognition.

It means a lot – not just as personal milestone, but as the reflection of the hard work, dedication and love that I have for the game of basketball.

I would… pic.twitter.com/dxVW3yYfUk

— Miro Bilan (@M1roB1lan) May 21, 2025