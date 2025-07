Stephen Brown (ex-Denain, Fos) signe au PAOK Salonique après une saison réussie à Nymburk

Passé par Denain en 2020-2021 puis par Fos Provence Basket en 2022-2023, Stephen Brown (1,80 m, 29 ans) poursuit son tour d’Europe. Le meneur américain vient de s’engager avec le PAOK Salonique, vice-champion de la FIBA Europe Cup 2025. Il sort d’une saison remarquée avec le club tchèque de Nymburk, où il a joué un rôle majeur sous les ordres de Francesco Tabellini.

Un nouveau défi en Grèce pour Stephen Brown

À 29 ans, Stephen Brown s’offre un nouveau challenge dans l’un des clubs historiques du championnat grec. Le PAOK Salonique, finaliste de la dernière FIBA Europe Cup, a officialisé sa signature pour la saison 2025-2026.

L’ancien meneur de Denain (Pro B) et de Fos (Betclic ELITE) sort d’une saison pleine avec Nymburk, champion de République tchèque et quart de finaliste de la Basketball Champions League (BCL). En 46 matchs de championnat national, il a tourné à 10,8 points, 2,6 rebonds et 5,8 passes décisives de moyenne, tout en signant 11,6 points, 2,5 rebonds et 5,1 passes lors des 16 rencontres de BCL.

Un parcours européen bien rempli

Depuis ses débuts professionnels en 2018 avec Yalova (Turquie), Brown a enchaîné les expériences en Estonie, Allemagne, Angleterre, France, Pologne et Tchéquie. Son passage en France, d’abord à Denain en 2020-2021, puis à Fos-sur-Mer lors de la saison 2022-2023, l’a vu s’imposer comme un meneur rapide, explosif et collectif.

Après une saison en Pologne au Spójnia Stargard, il a rejoint Nymburk pour la saison 2024-2025. Dans une équipe compétitive sur la scène européenne, il s’est montré régulier et précieux dans l’animation offensive.

Le PAOK veut franchir un cap

Avec cette signature et celle du nouveau coach Jure Zdovc, le PAOK espère s’appuyer sur l’expérience européenne de Stephen Brown pour franchir un nouveau palier. Le club de Salonique, qui vise le titre en championnat grec et une nouvelle campagne ambitieuse sur la scène continentale, mise sur son dynamisme et sa capacité à organiser le jeu.

« Stephen Brown vient d’une saison réussie avec Nymburk, où il a eu un rôle clé », a souligné le club dans son communiqué. « Nous l’accueillons avec enthousiasme dans la grande famille du PAOK. »