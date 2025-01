A 35 ans, Miro Bilan monte à 48 d’évaluation en Italie

Le poids des années ne semble pas prendre sur Miro Bilan (2,13 m, 35 ans). Il faut dire que le pivot croate s’est toujours illustré par sa vision du jeu et son efficacité. A 35 ans, l’ancien joueur de Strasbourg et l’ASVEL vient d’être élu MVP de la 17e journée. Dans la victoire de Brescia, son club actuel, sur Varèse (118 à 77), le champion de France s’est régalé.

N°1 à l’évaluation chez le deuxième de Serie A : l’énorme saison de Miro Bilan

En 26 minutes de jeu, Miro Bilan a cumulé 27 points à 12/15 aux tirs, 16 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres. De quoi terminer à 48 d’évaluation ! Après 17 journées, il tourne à 15,1 points à 53,5% de réussite aux tirs (mais 50,9% aux lancers francs), 10,5 rebonds, 3,6 passes décisives et 0,9 contre pour 22,6 d’évaluation en moins de 29 minutes. Il est à la fois le meilleur rebondeur et le n°1 à l’évaluation en Serie A, tout cela chez le deuxième du championnat (13 victoires et 4 défaites, comme le leader Trapani).