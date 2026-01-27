Recherche
NM1

Alexis Thomas (Berck) sur le toit de la Nationale 1 !

NM1 - Auteur d'un match historique à 41 d'évaluation, Alexis Thomas a porté Berck vers une victoire cruciale sur le parquet de son ancien club, Saint-Vallier. Cette performance record permet à l'ABBR de s'emparer de la 6e place de la poule B à cinq journées de la fin de la phase 1.
00h00
Alexis Thomas (Berck) sur le toit de la Nationale 1 !

Performance XXL pour Alexis Thomas

Crédit photo : ABBR Côte d’Opale Sud NM1

Il y a des soirs où le cercle ressemble à une piscine. Pour Alexis Thomas (2,08 m, 30 ans), ce samedi 24 janvier restera comme celui de la perfection. L’intérieur de Berck a signé un véritable chef-d’œuvre statistique sur le parquet de son ancien club, égalant la meilleure performance de la saison en Nationale 1 version 2025-2026.

– Journée 21

41 d’évaluation : Le match d’une carrière

À 30 ans, on pensait connaître le plafond de l’intérieur français. Mais sur le parquet de son ancien club de Saint-Vallier, l’intérieur de l’ABBR a tout simplement basculé dans une autre dimension. Injouable, l’ancien Drômois a rendu une copie frôlant la perfection : 25 points à un incroyable 11/12 aux tirs (91,7%), agrémentés de 13 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 2 contres.

Alexis THOMAS
Alexis THOMAS
25
PTS
13
REB
4
PDE
Logo NM1
SVB
88 97
BER

En 33 minutes de jeu, il a compilé une évaluation de 41, effaçant ses records personnels et rejoignant Fidelis Okereke tout en haut des tablettes de la division cette saison. Un impact total, des deux côtés du terrain, qui a laissé sans solution la raquette adverse.

Le bourreau de son ancienne maison

Le destin aime les clins d’œil, et c’est face à l’équipe dont il a porté les couleurs pendant trois saisons (2020-2023) qu’Alexis Thomas a choisi de briller. Alors qu’il tourne habituellement à des standards déjà respectables (12,5 points et 16,2 d’évaluation), il a quasiment triplé sa production habituelle dans le money-time de cette phase n°1.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Alexis Thomas.jpg
Alexis THOMAS
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 208 cm
Âge: 30 ans (21/05/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
12,5
#46
REB
6,8
#14
PD
2,2
#119

Plus qu’une ligne de statistiques, c’est son efficacité chirurgicale qui a marqué les esprits. Avec un seul échec au tir sur l’ensemble de la rencontre, l’ailier-fort a fait preuve d’un sang-froid glacial pour porter les siens dans un match à haute pression.

Un MVP qui propulse Berck dans le Top 6

Si cette performance est avant tout un exploit individuel, elle tombe à point nommé pour le collectif de Berck/Rang-du-Fliers. En patron, Thomas a guidé l’ABBR vers une victoire 97 à 88 capitale chez un concurrent direct pour le haut de tableau.

LIRE AUSSI

Grâce à ce succès, les Nordistes s’emparent de la 6e place de la poule B à seulement cinq journées du terme de la première phase.

NM1
NM1
Suivre

