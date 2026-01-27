Darel Poirier quitte son club en Espagne : l’intérieur français est libre

Le Melilla Ciudad del Deporte doit faire face à un nouveau défi de taille. Alors que le club lutte pour son maintien en Primera FEB (lanterne rouge avec 2 victoires pour 14 défaites), il vient d’officialiser le départ de son intérieur titulaire, Darel Poirier (2,07 m, 28 ans).

Darel Poirier causa baja del Club Melilla Baloncesto y Jonas Zohore llega al equipo en proceso de prueba. Noticia completa: https://t.co/z6VIuiTKT0 pic.twitter.com/yaGULnaRoC — Club Melilla Baloncesto (@melillabcto) January 26, 2026

Un départ inattendu

Le Français quitte l’équipe pour des raisons personnelles, laissant un grand vide dans la raquette espagnole. Malgré la période sombre que traverse le club sur le plan collectif, Poirier réalisait une saison solide individuellement au sein de l’enclave espagnol au Maroc qu’il avait rejoint l’été dernier, s’affirmant comme le pilier de l’effectif :

Meilleure évaluation de l’équipe (14,3).

Meilleur rebondeur du championnat avec 7,3 prises par match.

11,4 points de moyenne avec une adresse remarquable de 48% à trois points.

En seulement 21 minutes de jeu en moyenne sur 15 matchs, il était devenu l’atout numéro un du club, rendant son départ particulièrement délicat à gérer pour le staff technique.

Jonas Zohore pour assurer l’intérim

Melilla a réagi rapidement pour compenser cette perte. Après avoir tenté d’attirer Petit Niang (parti finalement à l’Estudiantes malgré une offre financièrement séduisante), le club a trouvé un remplaçant en la personne de Jonas Zohore (2,10 m, 34 ans).

Le centre international danois s’est engagé avec un contrat comportant un essai d’un mois. Sa mission sera claire : stabiliser la raquette et apporter son expérience internationale pour tenter d’inverser la spirale négative de l’équipe.

Ludgy Debaut : le dernier rempart français

Malgré le départ de Poirier, le drapeau tricolore flotte toujours sur Melilla. Le pivot Ludgy Debaut (2,12 m, 27 ans) reste dans l’effectif et pourrait voir son temps de jeu augmenter dans les semaines à venir. La collaboration entre Debaut et le nouvel arrivant Zohore sera déterminante pour espérer une remontée au classement.