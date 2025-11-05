Recherche
À l’étranger

Le saviez-vous ? Le meilleur rebondeur de la D2 espagnole est … Français !

Espagne - Darel Poirier domine actuellement la catégorie des meilleurs rebondeurs de la deuxième division espagnole avec ses 9 rebonds de moyenne. Malgré le classement délicat de Melilla, le Français s’impose comme l’un des joueurs les plus influents dans les raquettes du championnat espagnol.
00h00
Résumé
Le saviez-vous ? Le meilleur rebondeur de la D2 espagnole est … Français !

Darel Poirier à l’œuvre en Espagne

Crédit photo : Club Melilla Baloncesto - Melilla Ciudad del Deporte

En ce début de saison en Primera FEB, la deuxième division espagnole, un nom résonne particulièrement sous les panneaux : Darel Poirier (2,07 m, 28 ans). Le pivot français s’impose comme le meilleur rebondeur du championnat avec une moyenne de 9 rebonds par match, mais aussi comme l’un des joueurs les plus dominants dans les raquettes espagnoles.

En seulement 22 minutes de jeu, l’ancien pivot de Cholet Basket affiche des statistiques impressionnantes : 12,8 points, 9 rebonds, 0,2 passe pour une évaluation moyenne de 19 sur les six premiers matchs de Melilla.

Un impact immédiat en Espagne

Darel Poirier, qui a rejoint Melilla cet été a immédiatement marqué de son empreinte la raquette de son équipe. Si l’on prend seulement en compte les quatre dernières rencontres, l’ancien international juniors (qui vit sa deuxième expérience en Espagne après un passage par l’Estudiantes Madrid en 2021) tourne même à 11,5 rebonds de moyenne, avec une pointe à 19 contre Palencia le 26 octobre.

19 rebonds dans un match pour Darel Poirier Visuel Club Melilla Balancesto

Un duo français sous les panneaux

À ses côtés, un autre Français, Ludgy Debaut, complète la raquette de l’enclave espagnole au Maroc. Le Guadeloupéen de 2,13 m, apporte lui aussi sa pierre à l’édifice avec 9,2 points, 5,4 rebonds et 0,4 passe pour une évaluation de 10,8 en 19 minutes sur 5 matchs. Ensemble, ils forment un tandem redoutable, mais qui n’a pas encore suffi à redresser la barre d’une équipe en difficulté (1v-5d).

Melilla en quête de redressement

Avec seulement une victoire en six matchs, Melilla est actuellement avant-dernier du championnat. Malgré les performances individuelles de Poirier et Debaut – meilleures évaluations de leur équipe -, la formation espagnole doit trouver pour espérer remonter au classement. La saison est encore longue mais le temps presse pour éviter de s’installer durablement dans

 

