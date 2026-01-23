Recherche
À l’étranger

Mamadou « Petit » Niang refait surface en Espagne

Espagne - Sans club pour cette saison 2025-2026, Mamadou « Petit » Niang a trouvé un nouveau point de chute. Le pivot sénégalais s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Movistar Estudiantes, actuel 3e de deuxième division espagnole.
00h00
Mamadou « Petit » Niang refait surface en Espagne

Après deux saisons compliquées en Pro B, le pivot retourne en Espagne

Crédit photo : JA Vichy / Alain Cheneviere

Mamadou Niang (2,09 m, 32 ans) vient de retrouver un job. Après deux saisons compliquées en Pro B, le pivot s’est engagé avec le Movistar Estudiantes, pensionnaire ambitieux de la deuxième division espagnole, qui affiche un bilan solide de douze victoires pour quatre défaites.

 

Un renfort pour un candidat à la montée

Le club madrilène, historiquement installé dans l’élite espagnole, renforce ainsi son secteur intérieur pour la deuxième partie de saison. Mamadou Niang fera notamment équipe avec Tanner McGrew, ancien joueur de Saint-Chamond, au sein d’un effectif qui vise clairement les premières places et une remontée.

Deux saisons compliquées en Pro B

La trajectoire récente de Mamadou Niang en France a été marquée par des difficultés. En 2023-2024, il était arrivé à Orléans avec une étiquette lourde, celle de recrue XXL et du plus gros salaire de Pro B. La saison a tourné court : blessé à de nombreuses reprises, il a manqué quinze matchs et n’a jamais totalement convaincu sur le terrain, malgré des statistiques correctes (9,6 points à 70 %, 5,1 rebonds et 1,8 passe décisive en 22 minutes de moyenne).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mamadou Niang.jpg
Mamadou NIANG
Poste(s): Pivot
Taille: 209 cm
Âge: 32 ans (01/01/1994)

Nationalités:

logo senegal.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
8,8
#99
REB
5,4
#33
PD
0,4
#253

L’exercice suivant, en 2024-2025, à Fos-sur-Mer, n’a pas permis de relancer la machine. Gêné par des douleurs dorsales, le pivot sénégalais n’a disputé que 21 rencontres pour un rendement de 8,8 points, 5,4 rebonds et 11 d’évaluation en 22 minutes. Irrégulier et diminué physiquement, il avait dû mettre un terme à sa saison dès le mois de février, avant de voir Fos-sur-Mer sombrer et descendre ensuite en Nationale 1.

Un retour dans un environnement familier

C’est donc en Espagne que Mamadou Niang tente aujourd’hui de se relancer, dans un championnat qu’il connaît parfaitement. Avant son passage en France, le pivot avait déjà évolué sous les couleurs de La Palma, Tenerife, le Bétis Séville et Grenade entre la deuxième et première division espagnole. Un retour en terrain connu, dans un club structuré et ambitieux, pour tenter de redonner un nouvel élan à sa carrière.

