Liga Endesa

Après Nancy et la Russie, Isaiah Washington va découvrir la Liga Endesa avec Saragosse

Liga Endesa - Isaiah Washington, ancien joueur du SLUC Nancy en Betclic ELITE, va découvrir la Liga Endesa. Après une saison française en demi-teinte, le meneur s’est relancé en Russie avant de s’engager avec Saragosse pour pallier une blessure.
|
00h00
Après Nancy et la Russie, Isaiah Washington va découvrir la Liga Endesa avec Saragosse

Isaiah Washington va de nouveau jouer en rouge, du côté de Saragosse

Crédit photo : Lilian Bordron

Isaiah Washington (1,85 m, 27 ans) va franchir un nouveau cap. Passé par la Betclic ELITE avec SLUC Nancy sans réellement convaincre, le meneur nord-américain cotonou (passeport centrafricain) s’est engagé avec Saragosse. À 27 ans, il va découvrir la Liga Endesa, l’un des championnats les plus exigeants d’Europe, après s’être relancé en VTB League.

Un passage compliqué en Betclic ELITE à Nancy

La saison 2024-2025 restera la plus délicate de la carrière professionnelle d’Isaiah Washington sur le plan statistique. Avec Nancy, le meneur tournait à 8,9 points, 3,0 passes décisives et 2,0 rebonds en 19 minutes de moyenne, sa première saison professionnelle sous la barre des 10 points. Utilisé avec parcimonie lors du play-in perdu contre Saint-Quentin, il a souvent évolué dans l’ombre de Chris Clemons, dans un duo dont la complémentarité a rapidement montré ses limites.

Le coach nancéen Sylvain Lautié évoquait d’ailleurs la saison passée « une erreur de recrutement » en termes d’association des profils, tout en rappelant que Washington restait « un bon joueur ». Cinquième meilleur marqueur de l’équipe, l’international centrafricain faisait néanmoins partie de l’exode estival des joueurs du SLUC, à l’image de Zacharie Perrin, Clément Frisch ou Shevon Thompson.

Une vraie renaissance en Russie

Direction la Russie et la VTB League pour se relancer. À Nizhny Novgorod, Isaiah Washington a retrouvé un rôle de meneur titulaire et davantage de responsabilités. Leader offensif, meilleur passeur de son équipe et joueur qui tente le plus de tirs à 3-points, il a affiché des moyennes solides : 15,1 points, 5,9 passes décisives et 4,2 rebonds par match.

Son adaptation a été symbolisée par une performance XXL en novembre dernier face à Avtodor Saratov : 41 points, 10 rebonds et 11 passes décisives en 45 minutes, dans une victoire après prolongation. Un triple-double historique, le meilleur match de sa carrière, et une prestation qui a largement circulé sur les réseaux sociaux.

Saragosse réagit après la blessure de Trae Bell-Haynes

C’est dans ce contexte que Saragosse a décidé d’agir rapidement après la blessure de Trae Bell-Haynes (1,88 m, 30 ans). Le club aragonais a officialisé l’arrivée immédiate d’Isaiah Washington, attendu cette semaine pour passer sa visite médicale avant de se mettre aux ordres de Jesús Ramírez.

Créateur de jeu capable de scorer, de jouer le pick and roll et de faire jouer ses partenaires, Washington arrive avec l’étiquette d’un joueur relancé, mais encore en quête de confirmation à très haut niveau. Après une saison française manquée et une renaissance en Russie, la Liga Endesa représente un test majeur pour le meneur passé par l’Allemagne, la Slovaquie, le Monténégro et plus récemment la VTB League.

Saragosse
Saragosse
Suivre

