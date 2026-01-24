Théo Maledon blessé face à Monaco

Sorti prématurément lors de la victoire face à Monaco (90-78) en EuroLeague, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) a passé des examens médicaux dans la foulée. Le Real Madrid a officialisé ce vendredi le diagnostic concernant le meneur français.

PROFIL JOUEUR Théo MALEDON Poste(s): Meneur Taille: 193 cm Âge: 24 ans (12/06/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 10,7 #63 REB 1,9 #186 PD 3,1 #45

Un diagnostic confirmé par le Real Madrid

Touché à la jambe droite dès la première période contre AS Monaco Basket, Théo Maledon n’est pas revenu sur le parquet après la pause. Les examens réalisés ce vendredi ont confirmé une lésion du muscle long adducteur de la jambe droite.

Dans son communiqué médical, le Real Madrid précise que l’état de son joueur est « en cours d’évolution » et qu’aucun calendrier de reprise n’est communiqué à ce stade. « Son rétablissement sera suivi de près », ajoute le club madrilène, qui indiquera ultérieurement la durée d’indisponibilité en fonction de l’évolution de la blessure.

Parte médico de Maledon. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 23, 2026

Cette saison, l’international français tourne à 9,6 points, 2,1 rebonds et 3,5 passes en 21 minutes sur 14 matchs de première division espagnole et 10,7 points, 1,9 rebond et 3,1 passe en 19 minutes sur 21 matchs d’EuroLeague.

Une absence à durée indéterminée

Comme souvent, le Real Madrid n’a pas souhaité s’avancer sur une date de retour. Selon les premières informations relayées en Espagne, Théo Maledon devrait néanmoins manquer plusieurs rencontres, sans que sa participation aux prochaines échéances majeures du club ne soit d’ores et déjà compromise.

Un coup dur potentiel pour la rotation madrilène, alors que la saison européenne entre dans une phase dense et exigeante en ce début d’année 2026.