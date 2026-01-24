Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Théo Maledon blessé face à Monaco

Espagne - Touché à la jambe jeudi soir contre Monaco, Théo Maledon a été contraint de quitter ses coéquipiers en première mi-temps. Le Real Madrid a communiqué ce vendredi sur la nature de sa blessure.
|
00h00
Résumé
Écouter
Théo Maledon blessé face à Monaco

Théo Maledon contraint de quitter le parquet face à Monaco

Crédit photo : EuroLeague

Sorti prématurément lors de la victoire face à Monaco (90-78) en EuroLeague, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) a passé des examens médicaux dans la foulée. Le Real Madrid a officialisé ce vendredi le diagnostic concernant le meneur français.

PROFIL JOUEUR
Théo MALEDON
Poste(s): Meneur
Taille: 193 cm
Âge: 24 ans (12/06/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
10,7
#63
REB
1,9
#186
PD
3,1
#45

Un diagnostic confirmé par le Real Madrid

Touché à la jambe droite dès la première période contre AS Monaco Basket, Théo Maledon n’est pas revenu sur le parquet après la pause. Les examens réalisés ce vendredi ont confirmé une lésion du muscle long adducteur de la jambe droite.

LIRE AUSSI

Dans son communiqué médical, le Real Madrid précise que l’état de son joueur est « en cours d’évolution » et qu’aucun calendrier de reprise n’est communiqué à ce stade. « Son rétablissement sera suivi de près », ajoute le club madrilène, qui indiquera ultérieurement la durée d’indisponibilité en fonction de l’évolution de la blessure.

Cette saison, l’international français tourne à 9,6 points, 2,1 rebonds et 3,5 passes en 21 minutes sur 14 matchs de première division espagnole et 10,7 points, 1,9 rebond et 3,1 passe en 19 minutes sur 21 matchs d’EuroLeague.

Une absence à durée indéterminée

Comme souvent, le Real Madrid n’a pas souhaité s’avancer sur une date de retour. Selon les premières informations relayées en Espagne, Théo Maledon devrait néanmoins manquer plusieurs rencontres, sans que sa participation aux prochaines échéances majeures du club ne soit d’ores et déjà compromise.

Un coup dur potentiel pour la rotation madrilène, alors que la saison européenne entre dans une phase dense et exigeante en ce début d’année 2026.

LIRE AUSSI
Espagne
Espagne
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Dario Gjergja revient sur la défaite de Limoges contre Strasbourg (82-86)
Betclic ELITE
00h00« Vous avez un pistolet pour que je me tire dessus ? C’est ça mon sentiment » ; Dario Gjergja, abattu après Limoges – Strasbourg
ELITE 2
00h00Toujours sans Nathan Kuta, Orléans cherche à se relancer contre Quimper
14 d'évaluation en 13 minutes Nando De Colo continue de régaler depuis son arrivée au Fenerbahçe
EuroLeague
00h00Nando De Colo ultra efficace pour aider le Fenerbahçe à revenir en tête de l’EuroLeague
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Betclic ELITE
00h00Tariq Owens finalement disponible avec la JDA Dijon à Gravelines-Dunkerque
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
EuroLeague
00h00Théo Maledon blessé face à Monaco
ELITE 2
00h00Le nouveau leader Roanne prend un énorme derby à Vichy, la « darling » du moment Châlons-Reims s’offre Blois au Jeu de Paume !
Betclic ELITE
00h00Encore décimé par les blessures (« Je n’ai jamais vu ça »), Limoges chute face aux individualités de la SIG
EuroLeague
00h00Malgré des bons débuts de la recrue et un small ball qui fonctionne, l’ASVEL lâche la fin de match contre le Barça
1 / 0
Livenews NBA
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
1 / 0