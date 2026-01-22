Recherche
EuroLeague

0/5 cette semaine, pour l'instant, pour les clubs français en EuroLeague : Paris et Monaco largement battus

Après les trois défaites de mardi, l'AS Monaco et le Paris Basketball n'ont pas relevé la tête, respectivement dominés par le Real Madrid et Dubaï. Le basket français en est donc à 0/5 cette semaine en EuroLeague, en attendant ASVEL - Barcelone vendredi.
00h00
Résumé
0/5 cette semaine, pour l’instant, pour les clubs français en EuroLeague : Paris et Monaco largement battus

L’AS Monaco de Jaron Blossomgame a eu du mal à voir le jour chez le Real Madrid

Crédit photo : AS Monaco Basket

Trois jours après avoir été inexistante à domicile contre le Zalgiris Kaunas (77-96), il va donc falloir s’en remettre à l’ASVEL pour éviter une semaine noire sur la scène européenne pour les clubs français, désormais à 0/5 en l’espace de 72 heures après les larges défaites de Paris (79-99 contre Dubaï) et Monaco (78-90 à Madrid en EuroLeague).

Deux rencontres globalement similaires, où les représentants de Betclic ÉLITE n’ont pas existé en première mi-temps : l’équipe de la capitale était menée 32-52 par le club émirati, tandis que l’AS Monaco était déjà dans les cordes dans l’antre du Real (31-54).

Une semaine à 6/22 pour Hifi

À l’Adidas Arena, le Paris Basketball a également été plombé par la nouvelle prestation délicate de Nadir Hifi (10 points à 3/13), qui a certainement vécu la semaine la plus difficile de sa carrière en EuroLeague. Yakuba Ouattara a sonné la révolte dans le troisième quart-temps (53-65, 28e minute), mais l’embellie ne s’est pas éternisée.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
10
PTS
1
REB
2
PDE
PAR
79 99
DUB

« En deuxième mi-temps, on a tout donné pour revenir », analyse le coach Francesco Tabellini, interrogé par EuroLeague TV. « Mais dès qu’on se rapprochait, Dubaï a rentré de gros tirs. Il faut qu’on trouve une solution pour que tout le monde contribue sur nos valeurs les plus importantes : la cohésion, la défense, les efforts, la volonté de partager le ballon. C’est super important car sinon, on sera tout le temps inconstants, jamais sur la même longueur d’onde. Notre irrégularité est très difficile à expliquer. On a du mal à créer de la cohésion car l’équipe a tellement changé. »

– Journée 24

Maledon blessé à Madrid

Quant à la Roca Team, elle a aussi essayé de revenir, passant même sous la barre des 10 points à cinq minutes de la fin, mais elle partait d’encore plus loin. Impérial (17 points et 11 passes décisives) en l’absence de Théo Maledon, blessé au bout de 71 secondes de jeu, Facundo Campazzo a fini par doucher les derniers espoirs de la Roca Team. Encore deuxième lundi soir, l’ASM voit sa place dans le Top 6 menacée par cette semaine à deux défaites.

Facundo CAMPAZZO
Facundo CAMPAZZO
17
PTS
1
REB
10
PDE
REA
90 78
ASM

« On n’était pas prêts, mentalement, physiquement », regrette Terry Tarpey. « On se parlait entre nous, on n’a pas mis les actions alignées avec nos mots. Il nous a manqué beaucoup de choses, c’est un mauvais match pour nous. Nous avons de grands objectifs pour la fin de saison, il va falloir montrer un autre visage. »

– Journée 24
