Betclic ELITE

Le Mans : Antoine Mathieu, une pige dans la lumière avant le retour dans l’ombre du labo

Betclic ELITE - À l'occasion du congé paternité de Guillaume Vizade, l'historique adjoint Antoine Mathieu assure un intérim réussi sur le banc du MSB, porté par la confiance totale de son groupe. Une transition fluide et valorisante pour l'un des assistants les plus emblématiques de Betclic ÉLITE.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Mans : Antoine Mathieu, une pige dans la lumière avant le retour dans l’ombre du labo

Antoine Mathieu, coach principal du MSB le temps de quelques matchs

Crédit photo : Julie Dumélié

À l’occasion du congé paternité de Guillaume Vizade, Antoine Mathieu assure l’intérim sur le banc du Mans Sarthe Basket pour trois rencontres. Entre la victoire historique à Galatasaray et la réception de l’Hapoël Holon ce mardi, l’historique assistant manceau prouve, s’il le fallait encore, qu’il est bien plus qu’un simple numéro 2.

Dans le paysage mouvant du basket français, Antoine Mathieu est une constante. Fidèle au poste de premier assistant du MSB depuis 2017, après avoir dirigé les Espoirs, l’homme de l’ombre a été propulsé sous les projecteurs le temps d’une grosse semaine. La cause ? L’heureux événement de Guillaume Vizade, papa d’un petit Zachariah.

Si l’intérim aurait pu être bref, la qualification pour le Top 16 de la Ligue des Champions (BCL) a rallongé le plaisir. Après une victoire marquante en Turquie face à Galatasaray la semaine dernière et une défaite frustrante mais encourageante juste avant le buzzer face à l’ASVEL dimanche, Antoine Mathieu s’apprête à rendre les clés du camion après le choc face aux Israeliens de l’Hapoël Holon ce mardi soir pour la BCL.

« Comme le vélo, ça ne se perd pas »

Pour celui qui avait déjà dû pallier ponctuellement les absences d’Eric Bartecheky ou d’Elric Delord par le passé, cette « pige » a été préparée avec minutie. « On a eu le temps d’anticiper et de s’organiser », confie-t-il dans les colonne de Ouest France. « Guillaume, en amont, depuis un mois, nous laissait plus de choses sur le terrain pour préparer ce moment-là. »

Si l’organisation tactique est restée inchangée — K.J. Smith à la défense, Mathieu à l’attaque — c’est dans la posture que le curseur a bougé. « D’habitude, je donne un avis, mais je ne tranche pas. Là, il faut retrouver de la réactivité dans la prise de décision. C’est comme le vélo, ça ne se perd pas… mais un peu quand même », s’amuse l’intéressé, soulignant l’exigence de la fonction de « head coach ».

Un vestiaire à l’unisson

Le plus marquant dans cette parenthèse reste sans doute l’adhésion du groupe manceau. Les images de liesse dans le vestiaire d’Istanbul, où les joueurs ont douché leur coach d’un soir, témoignent du respect porté au technicien. Une légitimité qui dépasse le simple cadre tactique.

« Johnny Berhanemeskel est venu s’excuser d’avoir manqué son dernier shoot (contre l’ASVEL) et me remercier de lui avoir fait confiance. Ce genre de rapport, c’est bien plus important que d’être dans la lumière », glisse Antoine Mathieu.

Alors que Guillaume Vizade reprendra ses fonctions pour le déplacement à Strasbourg le 31 janvier en championnat, le MSB s’est offert une transition en douceur, prouvant la stabilité de son staff technique. Pour Antoine Mathieu, le retour au poste d’adjoint se fera sans frustration : « Je n’aurai aucun mal à retourner dans l’ombre. » Mais d’ici là, il reste une mission à accomplir : gagner face à Holon pour finir cet intérim en beauté

Le Mans
Le Mans
Suivre

