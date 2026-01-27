Courtisé par plusieurs clubs d’EuroLeague, Amine Noua prolonge trois ans de plus à l’Aris Salonique

Courtisé par des écuries d’EuroLeague, Amine Noua (2,02 m, 28 ans) va pourtant terminer la saison – et même bien plus – en Grèce. L’intérieur français a prolongé son contrat avec l’Aris Salonique pour trois saisons supplémentaires, liant son avenir au club du golfe Thermaïque jusqu’en 2029, malgré un intérêt grandissant venu de l’échelon supérieur.

Une prolongation stratégique malgré l’intérêt de l’EuroLeague

Passé par l’ASVEL et le Fenerbahçe, avec lesquels il a déjà goûté à l’EuroLeague, Amine Noua aurait pu être tenté par un retour immédiat au plus haut niveau continental. Mais l’international français a privilégié la continuité dans un environnement où il s’est imposé comme un cadre majeur.

Son nouveau contrat inclurait néanmoins une clause EuroLeague, laissant la porte ouverte à une opportunité future. Selon plusieurs sources, l’accord serait financièrement très conséquent, à la hauteur de l’ambition affichée par le nouvel actionnaire majoritaire de l’Aris Salonique. Le Canadien Richard Hsiao, arrivé cet été est déterminé à assainir les finances tout en renforçant l’équipe et est en lien étroit avec un certain …Giannis Antetokoumpo !

Un poids lourd du championnat grec

Sur les parquets, Amine Noua répond présent. Sixième meilleur scoreur et neuvième meilleur rebondeur du championnat grec, le natif de Lyon s’est illustré face aux grosses cylindrées. Début janvier, il a compilé 20 points et 11 rebonds contre l’Olympiakos, leader du championnat, avant d’enchaîner avec 27 points et 3 rebonds face à Peristeri, engagé au deuxième tour de l’Europe Cup.

Des performances solides aussi en EuroCup

En EuroCup, l’ancien protégé de Tony Parker confirme également son impact. Il avait notamment signé une grosse ligne statistique avec 23 points et 9 rebonds contre Manresa. Mais collectivement, l’Aris traverse une période délicate, avec quatre défaites consécutives dans la compétition.

PROFIL JOUEUR Amine NOUA Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 28 ans (07/02/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup PTS 14,2 #26 REB 5,8 #17 PD 0,3 #251

Toujours en course pour le play-in, le club de Thessalonique jouera gros ce mercredi face à Bahçeşehir, deuxième de son groupe. Un match clé, avant peut-être, à moyen terme, un retour d’Amine Noua sur les scènes les plus prestigieuses d’Europe.