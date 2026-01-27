Melvin Ebonkoli signe son record de points de la saison NCAA

Même à un âge avancé dans son parcours, Melvin Ebonkoli (1,99 m, 24 ans) continue son cursus en NCAA. Opposé à UMBC, l’intérieur français a livré sa prestation offensive la plus aboutie de la saison en NCAA, confirmant une progression statistique notable avec NJIT.

Melvin Ebonkoli efficace malgré la défaite de NJIT

Face aux Retrievers, Melvin Ebonkoli a inscrit 17 points, son record cette saison, lors de la défaite (74-87) des Highlanders. Le natif de Trappes a complété sa ligne de statistiques avec 6 rebonds et 1 passe décisive. Par le passé, il est déjà monté à 18 points.

Particulièrement propre dans ses choix, l’ancien espoir du MSB a converti 7 de ses 9 tirs tentés, affichant une efficacité remarquable dans un contexte collectif compliqué.

Une saison référence dans un parcours universitaire mouvementé

Avec les NJIT Highlanders, sa troisième université en quatre ans, le membre de la belle génération 2001 réalise la meilleure saison statistique de sa carrière NCAA : 7,2 points et 6,3 rebonds en 23 minutes de moyenne.

Passé par les classes jeunes de l’équipe de France, avec deux compétitions européennes (l’Euro U16 en 2017, l’Euro Challengers U20 en 2021) et une Coupe du Monde U17 en 2018, Ebonkoli tente de stabiliser son rôle et son impact après plusieurs changements d’environnement.

Melvyn Ebonkoli is my current pick for AE DPOY. He's a 24-year-old brick wall who dominates the post yet moves so deftly on the perimeter — I love watching him work in ball-screen coverage, mostly as a hedge-and-recover guy. pic.twitter.com/DwVf1qQwVU — Tanner McGrath (@tannerstruth) January 22, 2026

NJIT décroche au classement de l’America East Conference

Cette nouvelle défaite creuse l’écart en tête de l’America East Conference, désormais menée par UMBC. NJIT reste toutefois accroché au podium avec une 3e place et un bilan de 9 victoires pour 12 défaites, encore en course pour rester dans le haut du tableau.

Un souvenir fort avec les Espoirs du MSB

En France, le match référence de l’ancien intérieur du Mans Sarthe Basket remonte à octobre 2018. Sous le maillot des Espoirs, il avait compilé 20 points, 12 rebonds, 3 interceptions et 2 contres lors d’une courte victoire 77-76 face à Gravelines-Dunkerque.

À l’époque, Matthieu Gauzin et Kenny Baptiste figuraient notamment parmi ses coéquipiers. Ils ont depuis connu de nombreuses saisons professionnelles. Ebonkoli pourrait lui démarrer son cursus sur le circuit européen en 2026-2027.