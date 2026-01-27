Recherche
NCAA

Melvin Ebonkoli signe son record de points de la saison NCAA

NCAA - Melvin Ebonkoli a réalisé son meilleur match de la saison au scoring avec NJIT en NCAA, en inscrivant 17 points face à UMBC, malgré la défaite de son équipe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Melvin Ebonkoli signe son record de points de la saison NCAA

Melvin Ebonkoli arrive au bout de son long cursus NCAA

Crédit photo : NJIT Men’s Basketball

Même à un âge avancé dans son parcours, Melvin Ebonkoli (1,99 m, 24 ans) continue son cursus en NCAA. Opposé à UMBC, l’intérieur français a livré sa prestation offensive la plus aboutie de la saison en NCAA, confirmant une progression statistique notable avec NJIT.

Melvin Ebonkoli efficace malgré la défaite de NJIT

Face aux Retrievers, Melvin Ebonkoli a inscrit 17 points, son record cette saison, lors de la défaite (74-87) des Highlanders. Le natif de Trappes a complété sa ligne de statistiques avec 6 rebonds et 1 passe décisive. Par le passé, il est déjà monté à 18 points.

Particulièrement propre dans ses choix, l’ancien espoir du MSB a converti 7 de ses 9 tirs tentés, affichant une efficacité remarquable dans un contexte collectif compliqué.

LIRE AUSSI

Une saison référence dans un parcours universitaire mouvementé

Avec les NJIT Highlanders, sa troisième université en quatre ans, le membre de la belle génération 2001 réalise la meilleure saison statistique de sa carrière NCAA : 7,2 points et 6,3 rebonds en 23 minutes de moyenne.

Passé par les classes jeunes de l’équipe de France, avec deux compétitions européennes (l’Euro U16 en 2017, l’Euro Challengers U20 en 2021) et une Coupe du Monde U17 en 2018, Ebonkoli tente de stabiliser son rôle et son impact après plusieurs changements d’environnement.

NJIT décroche au classement de l’America East Conference

Cette nouvelle défaite creuse l’écart en tête de l’America East Conference, désormais menée par UMBC. NJIT reste toutefois accroché au podium avec une 3e place et un bilan de 9 victoires pour 12 défaites, encore en course pour rester dans le haut du tableau.

Un souvenir fort avec les Espoirs du MSB

En France, le match référence de l’ancien intérieur du Mans Sarthe Basket remonte à octobre 2018. Sous le maillot des Espoirs, il avait compilé 20 points, 12 rebonds, 3 interceptions et 2 contres lors d’une courte victoire 77-76 face à Gravelines-Dunkerque.

À l’époque, Matthieu Gauzin et Kenny Baptiste figuraient notamment parmi ses coéquipiers. Ils ont depuis connu de nombreuses saisons professionnelles. Ebonkoli pourrait lui démarrer son cursus sur le circuit européen en 2026-2027.

