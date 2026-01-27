Du turnover dans l’infirmerie de Vichy : deux retours mais deux nouveaux absents pour la 1/2 finale aller de la Leaders Cup

Mauvaises nouvelles pour Vichy avant de jouer un match tant attendu ce mardi 27 janvier. Pour la demi-finale aller de la Leaders Cup, qui consiste aussi en une revanche par rapport au derby de vendredi dernier, la JA retrouve la Chorale de Roanne, toujours au Palais des Sports Pierre-Coulon. Le public vichyssois s’apprête à donner de la voix pour ce choc électrique et tant attendu, surtout au vu du dernier match qui fut haut en couleurs. Une revanche est attendue. Mais pour cela, Dounia Issa devra composer avec un turnover d’infirmerie qui ne rend pas les choses faciles.

Deux cadres de retour, deux autres en moins

Une bonne nouvelle d’un côté : tous les deux absents lors du dernier match, Kenny Kasiama et Pape Diop (absent depuis deux matchs) seront de retour. Ils sont aptes à jouer cette demi-finale. Mais si l’équipe récupère son meilleur joueur à l’évaluation (Diop avec 14,2) et un jeune important du projet, une mauvaise nouvelle arrive d’un autre côté. La JA perd en effet deux autres cadres sur blessures, puisque Jordan Shepherd (1,93 m, 28 ans) et Idrissa Ba (2,10 m, 23 ans) ne seront pas disponibles pour disputer cet épisode 2 du derby. Le premier s’est blessé pendant le premier derby et n’avait pu jouer que 14 minutes. Les deux seront sur le banc de Pierre-Coulon pour encourager leurs coéquipiers, comme le précise la JA.

Avec l’extérieur américain et l’intérieur sénégalais, le club perd dans le même coup son meilleur marqueur (14,8 points de moyenne) et son meilleur rebondeur (6,4 rebonds). Vichy perd son principal détonateur extérieur et un atout majeur pour contenir les assauts roannais dans la peinture, au moment où l’enjeu est à son paroxysme. Deux titulaires indiscutables qui plus est. Ce seront donc à leurs remplaçants de prendre le relais. Reste à espérer que leurs absences ne seront pas de longue durée, et qu’ils seront disponibles pour le déplacement à Saint-Chamond vendredi, et le match retour à Roanne la semaine prochaine. Dans cette période où les matchs s’enchaînent, il serait une bonne idée d’avoir un effectif au complet prêt à tourner. Du côté de la Chorale, Jahvon Blair effectuera son retour ce soir, au contraire de Florian Léopold. Rendez-vous à 20h00 sur la LNB TV.