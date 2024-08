L’AS Monaco déjà sanctionnée : une victoire en moins et 20 000 euros d’amende !

Double championne de France en titre, l’AS Monaco va attaquer la saison 2024/25 à la dernière place du classement ! Avant même le coup d’envoi officiel des hostilités, le club de la Principauté s’est déjà vu enlever une victoire par la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements (CJDR) de la Ligue Nationale de Basket.

Réunie jeudi, la CJDR a a retiré une victoire au classement (pour la saison 2024/25) et une autre avec sursis, tout en infligeant 20 000 euros d’amende à la Roca Team, pour « manquement aux articles 342 et 344 des règlements de la LNB concernant l’obligation de transparence et de sincérité du club quant au règlement relatif à l’équité sportive au sein de la première division professionnelle ».

Des éléments dissimulés à la DNCCG dans la rémunération de Mike James ?



Un communiqué particulièrement nébuleux, qui trouve une source d’explication dans les règlements de la LNB. L’article 342 est relatif à la limitation de la masse salariale sportive, l’article 344 aux éléments de rémunération dissimulés. L’article 342 définit ainsi les éléments pris en compte dans la masse salariale, pose le principe de la taxe salariale instituée l’année dernière. « Pour chaque club, le montant total de la masse salariale sportive ne pourra excéder 40 % du total de ses charges d’exploitation pour la saison sportive concernée », peut-on lire. L’article 344 définit le droit de la DNCCG de saisir la CJDR en cas d’un élément de rémunération dissimulé au gendarme financier.

C’est précisément ce qui serait reproché à l’AS Monaco. De multiples sources indiquent que la sanction porte sur un contrat de droit à l’image conclu avec un joueur du club, permettant ainsi de diminuer artificiellement le montant de la Luxury Tax dont doit s’acquitter l’ASM. Selon l’AFP, il s’agirait de celui de la star Mike James, qui a récemment prolongé pour trois ans. L’Américain a été rémunéré en partie grâce à un contrat d’image avec Fedcom Media, non communiqué à la ligue.

L’ASM songe à faire appel

Contacté dans la foulée du communiqué de la Ligue Nationale de Basket, le club de l’AS Monaco indiquait ne pas avoir encore été officiellement notifié de la décision et se refusait à tout commentaire, si ce n’est que l’option d’un appel était « étudiée ». Un recours peut être déposé auprès de la chambre d’appel de la FFBB puis auprès du CNOSF et du tribunal administratif. Ces dernières saisons, la Chambre d’Appel de la FFBB a toujours réduit les décisions prises par la LNB : de deux victoires retirées à une seule pour l’ASVEL en 2022/23, de trois à deux pour Limoges en 2023/24, avec également une amende diminuée.