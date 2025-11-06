Recherche
Betclic Élite

Chalon engage un ancien joueur de Roanne

Betclic ELITE - L’Élan Chalon a officialisé la signature de Jordan Tucker, ailier américain passé par la Chorale de Roanne en 2023-2024. Le joueur de 27 ans vient renforcer le club bourguignon jusqu’à la fin de l’année 2025.
00h00
Résumé
Écouter
Chalon engage un ancien joueur de Roanne

Jordan Tucker, ici avec Roanne en 2023-2024, revient en Betclic ELITE, mais à Chalon cette fois

Crédit photo : Olivier Fusy

Jordan Tucker rejoint l’Élan Chalon. L’ailier étasunien (2,00 m, 27 ans), qui a évolué à Roanne la saison passée, s’est engagé avec le club chalonnais en tant que pigiste médical jusqu’au 31 décembre 2025. Un renfort d’expérience pour le groupe d’Elric Delord, confronté à plusieurs absences.

Un ailier complet, passé par Duke et Butler

Originaire de White Plains (New York), Jordan Tucker a suivi un parcours universitaire prestigieux, passant successivement par Duke puis Butler. Connu pour sa capacité à scorer et à sanctionner à longue distance, il s’est forgé une solide réputation de shooteur dans les rangs NCAA avant de se lancer sur le circuit professionnel.

Après des débuts compliqués en G-League avec les Windy City Bulls, il a su rebondir en Europe, d’abord en Macédoine-du-Nord puis en Bulgarie sous les ordres de Vasco Evtimov, avec qui il a tourné à 20,6 points de moyenne. Ce dernier avait d’ailleurs recommandé Tucker à Jean-Denys Choulet, qui l’avait ensuite recruté à la Chorale de Roanne à l’été 2023.

Un passage mitigé à Roanne avant un retour en France

Sous les couleurs roannaises, Jordan Tucker avait signé une saison correcte, avec 10,8 points à 40,9 % de réussite, 2,5 rebonds et 0,9 passe décisive. Mais son aventure s’était interrompue prématurément, après un désaccord avec la direction du club.

Depuis, l’ailier a continué son périple européen : après un passage en Summer League avec les Sixers (6,1 points en 15 minutes de moyenne), il a évolué brièvement en Lituanie avec le Neptūnas Klaipėda, disputant la LKL et l’EuroCup (8 matches en cumulé pour un peu plus de 5 points en 14 minutes).

Un profil athlétique pour renforcer l’Élan

Face à la non-signature de Chris Johnson et aux blessures de Matheo Leray et Nate Darling, Chalon a décidé d’agir. Jordan Tucker rejoint ainsi le groupe pour apporter son tir extérieur et son expérience du championnat.

Elric Delord s’est réjoui de cette arrivée : « Avec la non-signature de Chris Johnson, puis les blessures successives de Matheo Leray et Nate Darling, nous avons clairement constaté un marché des joueurs très compliqué, et c’est une très bonne nouvelle d’avoir pu enregistrer l’arrivée de Jordan. Jordan est un poste 3 athlétique qui connaît le championnat de France puisqu’il est passé par Roanne. C’est un fort shooteur à 3-points qui nous a été chaudement recommandé par une légende du club, Ilian Evtimov ! »

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
