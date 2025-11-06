Chalon engage un ancien joueur de Roanne

Jordan Tucker rejoint l’Élan Chalon. L’ailier étasunien (2,00 m, 27 ans), qui a évolué à Roanne la saison passée, s’est engagé avec le club chalonnais en tant que pigiste médical jusqu’au 31 décembre 2025. Un renfort d’expérience pour le groupe d’Elric Delord, confronté à plusieurs absences.

Un ailier complet, passé par Duke et Butler

Originaire de White Plains (New York), Jordan Tucker a suivi un parcours universitaire prestigieux, passant successivement par Duke puis Butler. Connu pour sa capacité à scorer et à sanctionner à longue distance, il s’est forgé une solide réputation de shooteur dans les rangs NCAA avant de se lancer sur le circuit professionnel.

Après des débuts compliqués en G-League avec les Windy City Bulls, il a su rebondir en Europe, d’abord en Macédoine-du-Nord puis en Bulgarie sous les ordres de Vasco Evtimov, avec qui il a tourné à 20,6 points de moyenne. Ce dernier avait d’ailleurs recommandé Tucker à Jean-Denys Choulet, qui l’avait ensuite recruté à la Chorale de Roanne à l’été 2023.

Un passage mitigé à Roanne avant un retour en France

Sous les couleurs roannaises, Jordan Tucker avait signé une saison correcte, avec 10,8 points à 40,9 % de réussite, 2,5 rebonds et 0,9 passe décisive. Mais son aventure s’était interrompue prématurément, après un désaccord avec la direction du club.

Depuis, l’ailier a continué son périple européen : après un passage en Summer League avec les Sixers (6,1 points en 15 minutes de moyenne), il a évolué brièvement en Lituanie avec le Neptūnas Klaipėda, disputant la LKL et l’EuroCup (8 matches en cumulé pour un peu plus de 5 points en 14 minutes).

Un profil athlétique pour renforcer l’Élan

Face à la non-signature de Chris Johnson et aux blessures de Matheo Leray et Nate Darling, Chalon a décidé d’agir. Jordan Tucker rejoint ainsi le groupe pour apporter son tir extérieur et son expérience du championnat.