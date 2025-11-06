Chalon engage un ancien joueur de Roanne
Jordan Tucker, ici avec Roanne en 2023-2024, revient en Betclic ELITE, mais à Chalon cette fois
Jordan Tucker rejoint l’Élan Chalon. L’ailier étasunien (2,00 m, 27 ans), qui a évolué à Roanne la saison passée, s’est engagé avec le club chalonnais en tant que pigiste médical jusqu’au 31 décembre 2025. Un renfort d’expérience pour le groupe d’Elric Delord, confronté à plusieurs absences.
Jordan Tucker, nouveau pigiste médical ✍️
L’Elan Chalon est heureux d’annoncer la signature de Jordan Tucker (2m00, 27 ans) en qualité de pigiste médical jusqu’au 31 décembre 2025.
Le communiqué officiel 🔗https://t.co/4dYhttpWuT
Bienvenue Jordan 🔴⚪️ #RougeEtBlanc pic.twitter.com/Eo8rguMNSN
— Elan Chalon (@ELANCHALON) November 6, 2025
Un ailier complet, passé par Duke et Butler
Originaire de White Plains (New York), Jordan Tucker a suivi un parcours universitaire prestigieux, passant successivement par Duke puis Butler. Connu pour sa capacité à scorer et à sanctionner à longue distance, il s’est forgé une solide réputation de shooteur dans les rangs NCAA avant de se lancer sur le circuit professionnel.
Après des débuts compliqués en G-League avec les Windy City Bulls, il a su rebondir en Europe, d’abord en Macédoine-du-Nord puis en Bulgarie sous les ordres de Vasco Evtimov, avec qui il a tourné à 20,6 points de moyenne. Ce dernier avait d’ailleurs recommandé Tucker à Jean-Denys Choulet, qui l’avait ensuite recruté à la Chorale de Roanne à l’été 2023.
Un passage mitigé à Roanne avant un retour en France
Sous les couleurs roannaises, Jordan Tucker avait signé une saison correcte, avec 10,8 points à 40,9 % de réussite, 2,5 rebonds et 0,9 passe décisive. Mais son aventure s’était interrompue prématurément, après un désaccord avec la direction du club.
Depuis, l’ailier a continué son périple européen : après un passage en Summer League avec les Sixers (6,1 points en 15 minutes de moyenne), il a évolué brièvement en Lituanie avec le Neptūnas Klaipėda, disputant la LKL et l’EuroCup (8 matches en cumulé pour un peu plus de 5 points en 14 minutes).
Un profil athlétique pour renforcer l’Élan
Face à la non-signature de Chris Johnson et aux blessures de Matheo Leray et Nate Darling, Chalon a décidé d’agir. Jordan Tucker rejoint ainsi le groupe pour apporter son tir extérieur et son expérience du championnat.
Elric Delord s’est réjoui de cette arrivée : « Avec la non-signature de Chris Johnson, puis les blessures successives de Matheo Leray et Nate Darling, nous avons clairement constaté un marché des joueurs très compliqué, et c’est une très bonne nouvelle d’avoir pu enregistrer l’arrivée de Jordan. Jordan est un poste 3 athlétique qui connaît le championnat de France puisqu’il est passé par Roanne. C’est un fort shooteur à 3-points qui nous a été chaudement recommandé par une légende du club, Ilian Evtimov ! »
Commentaires