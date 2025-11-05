[Vidéos] La soirée des tirs au buzzer en NM1 : Théo Rey et Sasha Derradji décisifs sur le gong !

Du haut de ses 19 ans, Sasha Derradji marquera peut-être d’autres tirs au buzzer dans sa carrière, on lui souhaite en tout cas. Mais peu seront certainement aussi faciles que son tout premier, inscrit à Charleville-Mézières ce mardi.

Profitant de la curieuse passivité de Martin Courtois, qui défendait sur lui, et d’un caviar d’Austin Rasolonjatovo, le jeune prospect de Saint-Vallier a offert la victoire au SVBD à la sirène dans les Ardennes (85-83) sur un lay-up enfantin.

« Ce qui me plait beaucoup sur cette dernière action, c’est qu’il y a deux passes et du jeu sans-ballon », apprécie l’entraîneur drômois, Alex Casimiri. « Personne n’a cherché à forcer et on a réussi à trouver une coupe. C’est marrant, on donne des noms au coupe et les joueurs ont rigolé dans le vestiaire en nommant cette dernière coupe. »

🚨 Deux tirs au buzzer ce mardi en #NM1 ! 🐣 À 19 ans, Sasha Derradji (19 ans) s'est offert son premier buzzer beater en carrière (vidéo ⤵️) 🎯 Théo Rey a crucifié Boulogne d'un énorme tir lointain (et promis, il était beaucoup plus difficile…) 📹 https://t.co/o6PcZVRMCZ pic.twitter.com/AjCCcANVAU — BeBasket (@Be_BasketFr) November 5, 2025

L’autre buzzer beater de la soirée, l’œuvre de Théo Rey, n’a pas grand chose à voir en termes de complexité. Gâchette réputée depuis ses années Espoirs à la JL Bourg. le shooteur du Havre a fait parler son bras à 8 mètres, après une petite feinte qui a sorti Ismael Cadiau de ses appuis.

De quoi offrir une dixième victoire en autant de matchs au STB, qui plus est chez un outsider (75-74 à Boulogne-sur-Mer) !