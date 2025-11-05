Recherche
NM1

[Vidéos] La soirée des tirs au buzzer en NM1 : Théo Rey et Sasha Derradji décisifs sur le gong !

La 10e journée de Nationale 1 a été marquée par deux buzzer beaters ce mardi. Théo Rey a offert au Havre sa 10e victoire d'affilée sur un shoot de haut niveau à Boulogne-sur-Mer tandis que le jeune Sasha Derradji (19 ans) a conclu une superbe action collective à Charleville-Mézières pour Saint-Vallier.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sasha Derradji a marqué son premier buzzer beater en carrière à 19 ans

Crédit photo : Saint-Vallier Basket Drôme

Du haut de ses 19 ans, Sasha Derradji marquera peut-être d’autres tirs au buzzer dans sa carrière, on lui souhaite en tout cas. Mais peu seront certainement aussi faciles que son tout premier, inscrit à Charleville-Mézières ce mardi.

Sasha DERRADJI
Sasha DERRADJI
10
PTS
5
REB
4
PDE
Logo NM1
CHA
83 85
SVB

Profitant de la curieuse passivité de Martin Courtois, qui défendait sur lui, et d’un caviar d’Austin Rasolonjatovo, le jeune prospect de Saint-Vallier a offert la victoire au SVBD à la sirène dans les Ardennes (85-83) sur un lay-up enfantin.

LIRE AUSSI

« Ce qui me plait beaucoup sur cette dernière action, c’est qu’il y a deux passes et du jeu sans-ballon », apprécie l’entraîneur drômois, Alex Casimiri. « Personne n’a cherché à forcer et on a réussi à trouver une coupe. C’est marrant, on donne des noms au coupe et les joueurs ont rigolé dans le vestiaire en nommant cette dernière coupe. » 

L’autre buzzer beater de la soirée, l’œuvre de Théo Rey, n’a pas grand chose à voir en termes de complexité. Gâchette réputée depuis ses années Espoirs à la JL Bourg. le shooteur du Havre a fait parler son bras à 8 mètres, après une petite feinte qui a sorti Ismael Cadiau de ses appuis.

Theo REY
Theo REY
18
PTS
5
REB
0
PDE
Logo NM1
BOU
74 75
STB

De quoi offrir une dixième victoire en autant de matchs au STB, qui plus est chez un outsider (75-74 à Boulogne-sur-Mer) !

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NM1
NM1
Suivre
Theo Rey
Theo Rey
Suivre
Le Havre
Le Havre
Suivre

