Narcisse Ngoy quitte Rouen pour la JL Bourg, avec un crochet par Poitiers !

Passé des parquets de départementale à une finale d’EuroCup en l’espace de six ans, Kevin Kokila partagera peut-être le poste de pivot de la JL Bourg avec un intérieur au parcours similaire au sien en 2026/27. Pour cause, Narcisse Ngoy (2,14 m, 21 ans) a signé un contrat de quatre ans avec le club burgien, mais sera d’abord prêté un an au Poitiers Basket 86.

Originaire de région francilienne, comme Kokila, longtemps footballeur, comme Kokila, il est venu au basket sur le tard… comme Kokila, vous l’aurez compris. Narcisse Ngoy a touché sa première balle orange à la VGA Saint-Maur à 13 ans et continuera d’évoluer au niveau départemental, dans le Val-de-Marne, jusqu’à ses 17 ans, ensuite avec Joinville. Ce n’est qu’en dernière année U18 qu’il rejoindra le centre de formation du Paris Basketball.

Depuis, les choses se sont considérablement accélérées pour cet intérieur aux dimensions physiques effrayantes. Parti à Roanne en 2022, le natif de Paris a découvert la Betclic ÉLITE l’an dernier avec la Chorale (1,4 point et 1,4 rebond en 13 matchs) et s’est imposé comme le meilleur contreur du championnat Espoirs (2,4), s’y offrant même un incroyable triple-double (16 points, 12 rebonds et 11 contres contre les Metropolitans 92).

De quoi convaincre la Chorale de lui parapher son premier contrat pro, le 30 mai 2024, avec la perspective d’un prêt en Nationale 1 au SCABB Lab. Sauf que Rouen a racheté son engagement, contre indemnités, et a annoncé sa signature pour trois ans le 4 juillet dernier. Un bail assorti d’une clause de départ en cas d’offre émanant de Betclic ÉLITE…

Meilleur contreur de Pro B à la minute

Entre-temps, le champion d’Europe juniors est devenu un vrai joueur qui compte en Pro B, deuxième meilleur rebondeur du championnat à la minute (0,42) et, de loin, le meilleur contreur à la minute (0,10). Membre régulier du cinq de départ du RMB, l’enfant de Champigny-sur-Marne est monté en puissance au fil des mois (4,2 points à 67%, 5,3 rebonds et 1,3 contre en 13 minutes de moyenne).

« Ses 2,14 m ne fait pas tout, encore faut-il savoir utiliser son corps et pour avoir côtoyé beaucoup de très grands, je me dis qu’il a la capacité pour aller au très haut niveau », clamait son entraîneur Sylvain Delorme dans les colonnes de Paris Normandie en début d’année. « C’est un vrai prospect. Il peut courir, il a de bonnes mains et c’est quelqu’un d’intelligent, qui comprend bien le jeu. Il a beaucoup de cartes en main. »

Sous la houlette d’Andy Thornton-Jones, lui aussi formateur reconnu il poursuivra donc son apprentissage à court-terme au PB86 la saison prochaine, avec la responsabilité de succéder à Jonathan Jeanne. Tout en restant suivi de très près par la JL Bourg, qui veut donc en faire son pivot de demain avec ce contrat jusqu’en 2029. « C’est un immense honneur de rejoindre la JL Bourg, je suis motivé par cette nouvelle étape de ma carrière et j’ai hâte de relever les défis donnés par le club », indique le futur burgien, l’un des rares jeunes à ne pas choisi le chemin de la NCAA cet été…

Les réactions

François Lamy (consultant JL Bourg) : « Narcisse est un jeune joueur qui a beaucoup progressé sur sa fin de saison en ProB. Il reste très jeune dans le basket professionnel, et il semblait opportun de lui laisser l’opportunité de continuer à travailler en Pro B dans un club qui a largement fait les preuves de sa qualité de développement des jeunes joueurs, et surtout des grands gabarits. En engageant Narcisse, on sécurise un grand gabarit dissuasif, qui maîtrise le secteur du rebond, et on prend le parti que la saison supplémentaire en Pro B va lui permettre d’arriver prêt en 2026. Signer de jeunes joueurs devient un véritable challenge. Après la signature d’Assemian qui nous ravit, celle de Narcisse est également un signal que la JL est un club respecté pour accompagner les joueurs dans leur trajectoire vers le plus haut niveau, en espérant que certains de ceux-ci se fixent quelques saisons chez nous, comme ont pu le faire Hugo et Kevin auparavant, avec grande réussite, pour eux comme pour nous.

Le club de Poitiers a très largement fait ses preuves dans le développement des jeunes joueurs. Nous avons fait confiance à Narcisse et ses représentants pour sélectionner le meilleur projet selon leurs critères, et nous sommes ravis qu’ils aient choisi le PB. La culture de la formation est imprégnée dans ce club depuis plus de 2 décennies, et personnifiée à l’instant T par Andy, dans la continuité des très bons coachs formateurs qui se sont succédés à Poitiers, Pierre Vincent, Gregory Thielin, et Ruddy Nelhomme. Cette longévité est une rareté, et un signe supplémentaire qu’il y a un ADN fort au PB, dont Narcisse profitera à coup sûr pour arriver prêt pour la Betclic en 2026. »

Andy Thornton-Jones (coach du PB86) : « L’arrivée de Narcisse au PB86 est dans la lignée des très nombreux projets jeunes que le club a connus depuis sa création. Narcisse est un joueur que je regarde depuis un long moment. C’est un poste 5 qui a un très gros potentiel. Je pense que nous pouvons l’aider à passer encore un cap sur son chemin, qui devra l’amener au très haut niveau. Nous comptons énormément sur lui pour la saison prochaine et nous sommes ravis qu’il choisisse Poitiers pour la suite de sa carrière. Je remercie également le club de Bourg-en-Bresse qui nous fait confiance sur ce projet. »