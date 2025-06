L’EuroLeague supprime (enfin) le match pour la troisième place

On l’a encore vu cette année, à l’occasion de l’affrontement entre l’Olympialos et le Panathinaikos, le match pour la troisième place du Final Four de l’EuroLeague n’arrive pas à déchaîner les passions. Sujet à de nombreuses critiques, des joueurs comme du public, l’affrontement entre les deux perdants des demi-finales n’existera plus à partir de l’édition 2026. La grande ligue européenne a dessiné les contours de la saison à venir et l’annulation de ce match en faisait partie.

Un format dont les joueurs réclamaient l’annulation depuis des années

« Chaque match compte excepté celui pour la troisième place », « Une m**** absolue », « Le match le plus inutile d’Europe ». Ces propos tenus par des membres du Fenerbahce (respectivement Scottie Wilbekin, Saras Jasikevicius et Nigel Hayes-Davis), après leur quatrième place en 2024, résume bien ce que pensaient les acteurs de l’EuroLeague vis-à-vis d’un match sans réel intérêt sportif.

Les plaintes des joueurs ont été entendus par l’EuroLeague. Dans son dernier communiqué, la ligue a dessiné les contours de la saison 2025-2026 et a donc décidé de supprimer ce match. Désormais, le dimanche, on aura simplement la finale. Cette année encore, l’affrontement a été plat et sans intensité entre deux équipes (pourtant rivales) fraîchement éliminés. Désormais, les joueurs auront un match de moins à jouer… contre 4 supplémentaires, du fait de l’extension de la ligue à 20 équipes.