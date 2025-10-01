Recherche
ELITE 2

+4 à 15 secondes… mais défaite pour Challans : Sébastien Lambert fustige l’arbitrage

"On nous a retiré la victoire", peste Sébastien Lambert, l'entraîneur de Challans vaincu à Champagne Basket après prolongation (86-94). Pourtant en total contrôle à 15 secondes de la fin, le VCB ne digère pas la dernière action du temps règlementaire, dénonçant un oubli arbitral.
+4 à 15 secondes… mais défaite pour Challans : Sébastien Lambert fustige l’arbitrage

Une séquence entre Paul Billong et Laolu Oke à moins de 10 secondes de la fin est à l’origine de l’ire de Sébastien Lambert

Crédit photo : Teddy Picaudé

À 24 secondes du buzzer final, quand le tir de Charles Galliou dans le corner a manqué la cible, à +4 pour Challans (75-71), le VCB a entraperçu la première victoire de son histoire en ÉLITE 2. Mais Dimitri Radnic a capté le rebond offensif, et c’est là où tout a déraillé pour les Vendéens.

« Il y a faute flagrante »

Guillaume Grotzinger a d’abord réduit la marque au lay-up. Mais il restait alors 10,7 secondes à jouer, et le promu était encore en contrôle. Moment choisi par Paul Billong pour… attendre la faute qui allait inévitablement tomber ? Non, l’ancien boulazacois s’est aventuré dans un drive hasardeux et a perdu la balle, ouvrant la voie au dunk de Laolu Oke en contre-attaque pour arracher la prolongation (75-75).

Laolu OKE
Laolu OKE
16
PTS
10
REB
1
PDE
Logo ELITE 2
CHA
94 86
CHA

Une séquence que ne digère pas l’entraîneur challandais, Sébastien Lambert, pour qui les arbitres ont oublié de siffler sur la dernière action. « On nous a retiré la victoire », peste-t-il au micro de L’Union« Il y a faute flagrante. » Reste qu’elle n’est justement pas si flagrante. L’angle proposé par Champagne Basket, pourtant idéal pour la vision, ne permet pas de déterminer exactement si Laolu Oke a bien commis une faute. Un doute qui peut justifier le no-call, choisi par le trio Christopher Lemaire – Frederick Pierre – Philippe Creton.

En prolongation, Challans a fini par exploser (86-94). En conférence de presse, Sébastien Lambert n’a pas oublié de mentionner que le choix de Paul Billong était assez malencontreux. « La dernière action est mal gérée de sa part. Il aurait dû s’écarter pour obliger Champagne Basket à faire faute et nous emmener sur la ligne des lancers-francs. » 

Pour ne rien arranger, beaucoup de blessés…

Toujours fanny après trois journées, le VCB a pourtant montré des signaux encourageants, après une sortie délicate à domicile vendredi, où Denain avait clairement dominé dans l’impact physique. Mais l’équipe vendéenne est repartie de l’Arena de Reims avec de nombreuses mauvaises nouvelles. Outre la défaite, Challans a enregistré deux blessés : Roger Moute A Bidias, au cours de l’échauffement, puis Luka Nikolic, touché au genou en première mi-temps.

