ELITE 2

L’Élan Béarnais réussit la passe de trois à Nantes

ÉLITE 2 - Après deux succès consécutifs en ce début de championnat, l'Élan Béarnais a validé une troisième victoire, sur le parquet de Nantes (76-90). Les hommes de Mickaël Hay conservent leur invincibilité, et sont en tête du championnat.
00h00
Résumé
Crédit photo : Dimitri VOITURIN

Il y a une expression bien connue de la langue française qui dit ceci : jamais deux sans trois. En déplacement sur le parquet de Nantes à l’occasion de la 3e journée de championnat, l’Élan Béarnais a confirmé ce dicton en s’imposant une nouvelle fois (76-90), pour la première fois hors de ses terres.

François Wibaut continue sa montée en puissance

Auteur d’un match plein contre Orléans, François Wibaut continue de monter en puissance en ce début de saison. L’ailier palois a une nouvelle fois éclaboussé la rencontre de son talent. Avec 24 points inscrits à 8/10 aux tirs et 2 rebonds captés, il a permis à son équipe de rapidement se détacher dans ces premières minutes. Un écart conséquent rapidement creusé (8-19, 5′). Apathiques en défense, les locaux ne sont pas parvenus à stopper les offensives adverses dans ce premier quart-temps et ont pris un éclat. Dix premières minutes très offensives imposées par des Palois très efficaces derrière la ligne à 3-points (7/8 aux tirs). Résultat, l’écart est déjà fait et Pau s’envole au tableau d’affichage (17-29, 10′).

+19 à la mi-temps : Thomas Cornely, facteur X

Si François Wibaut est resté fidèle à lui-même, la paire de meneurs s’est également illustrée ce mardi soir. Nommé capitaine en l’absence de Bastien Pinault, Thomas Cornely a joué un vrai rôle de meneur gestionnaire face à des Nantais dépassés. Avec 15 points inscrits à 5/6 aux tirs et 10 passes délivrées, le meneur expérimenté a fait briller ses coéquipiers. Le festival offensif s’est poursuivi pour les hommes de Mickaël Hay. Une première mi-temps idyllique pour des Béarnais sur un nuage offensivement. Avec 19 points d’avance à la mi-temps (35-54, 20′), l’EBPLO a regagné les vestiaires avec le plein de confiance.

Bryce Nze a joué un mauvais tour à son ex

Au retour des vestiaires, l’intensité n’a pas faibli et le problème de chronomètre n’a pas perturbé l’Élan Béarnais, bien au contraire. L’ancien de la maison nantaise, Bryce Nze, désormais palois, a fait très mal à son ancienne équipe. Avec 17 points à 7/12 aux tirs et 6 rebonds, il a régné dans la raquette adverse. Toujours largement en tête après trente minutes très intenses (55-76), l’EBPLO a su gérer son avance pour s’imposer à l’extérieur pour la première fois de la saison. Avec ce nouveau succès (76-90), le troisième en autant de rencontres, Pau-Lacq-Orthez conserve son invincibilité en ÉLITE 2.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Nantes
Nantes
Bryce Nze
Bryce Nze
ELITE 2
ELITE 2
