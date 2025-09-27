« L’ÉLITE 2 doit être la division des jeunes français » : Blois lance le premier 2008 du championnat !

Quand on a contré Jaron Blossomgame lors de son premier match en pro, à 16 ans et 12 jours, on ne va pas être impressionné par l’atmosphère gentillette de la Halle Marlioz. Toujours est-il que Sacha Defoundoux, toujours 16 ans (et 9 mois désormais), a dû négocier ce vendredi son apparition la plus importante sur des parquets professionnels.

« Defoundoux avance fort depuis deux semaines »

Oui, il avait affronté l’effectif cinq étoiles de la Roca Team, mais sur un match de Coupe de France, où l’ADA Blois n’avait quasiment aucune chance de gagner. Oui, il avait aussi marqué 7 points en 9 minutes contre Boulazac, mais en Leaders Cup Pro B. En saison régulière d’ÉLITE 2, l’ailier castelroussin n’avait jusque-là joué que quelques secondes, en février dernier face à Vichy.

Confronté à l’absence de Lucas Ugolin, touché aux adducteurs, David Morabito n’a pourtant pas hésité à le lancer 9 minutes à Aix-Maurienne vendredi soir (88-69), pour un apport convaincant, au-delà des simples statistiques (2 points à 1/4 et 1 rebond). De quoi faire de lui le seul 2008 réellement utilisé en ÉLITE 2 pour le moment, sachant que Louka Letailleur (deux minutes de jeu l’an dernier avec Gravelines-Dunkerque) et Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre) devraient vite l’être à l’étage supérieur…

« J’appelle ça une équipe », clame le technicien blésois. « Tout le monde peut jouer, tout le monde peut apporter. Sur ce que Sacha montre sur la semaine lors des entraînements, il prouve que je peux lui donner des minutes en match. C’est un gamin qu’on avait lancé la saison dernière, et qui avait répondu présent. Il a beaucoup de qualités. Cette année, il a repris avec nous complètement, on a aménagé son temps de scolarité. Je trouve qu’il a été un peu en difficulté au départ, à vraiment comprendre le métier et le rôle, mais il avance fort depuis deux semaines. Il comprend vraiment dans quel temps on l’attend sur le terrain. Vu ce qu’il montre ces derniers temps, je n’ai pas eu peur de le responsabiliser une seule seconde. »

« On a un talent exceptionnel en France ! »

La preuve que le projet jeunes de l’ADA se porte bien. Derrière le trio de vétérans Eric Nottage – Romuald Morency – Jacques Alingue, tous à plus de 30 ans, et le médaillé olympique Timothé Vergiat dans un entre-deux, Blois ne s’appuie que sur des joueurs en devenir. Parce que Lucas Demahis Ballou (21 ans) remplace temporairement Talis Soulhac (19 ans), victime d’un problème au cœur, la moyenne du reste de l’effectif est à peine supérieure à 20 ans.

En Savoie, Maxime Sconard a tutoyé son record offensif (16 points, contre une pointe à 17 l’an dernier) tandis que Yasmin Mambo a prouvé que sa saison blésoise pouvait lui faire office de tremplin vers un niveau supérieur (12 points à 4/6, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 passe décisive et 1 contre).

« Je n’ai pas peur d’avoir les jeunes ensemble sur le terrain », exprime David Morabito. « On a un talent exceptionnel en France ! Si l’on regarde en face, côté Aix-Maurienne, le petit (Lois) Grasshoff a aussi prouvé qu’il méritait de jouer. Il y a beaucoup de gamins, de jeunes français, dans ce cas. L’ÉLITE 2 doit être leur division ! »

