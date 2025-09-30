La fédération exaspérée par les dirigeants de Tarbes, accusés d’amateurisme, qui auraient même interpellé Emmanuel Macron !

Dans les colonnes de La Nouvelle République des Pyrénées, qui indique s’être procuré un document, le feuilleton du Tarbes Gespe Bigorre prend encore une tournure inédite… En proie à de graves difficultés financières, le club bigourdan est allé jusqu’à solliciter le président de la République pour sauver sa place en Boulangère WonderLigue.

Dans des propos rapportés par La Nouvelle République des Pyrénées, Jean-Pierre Hunckler, le président de la Fédération française de basket-ball (FFBB), aurait indiqué avoir été contacté par le chargé des sports de l’Élysée. « Il m’a dit que le président Emmanuel Macron avait été interpellé lors de sa visite au Tour de France dans les Pyrénées par le club, dans un message qui disait que le TGB était maltraité par la Fédération. » Si le dossier aurait ensuite circulé jusqu’au cabinet du Premier ministre, le dirigeant roannais a jugé que cette manœuvre était « la plus mauvaise décision qu’ils ont pu prendre ».

Un risque de tribunal pénal

Les politiciens locaux ont également multiplié les interventions, et même lors du match France – Grande-Bretagne à Pau, une élue tarbaise aurait interpellé Hunckler : « Pourquoi vous ne sauvez pas le TGB ? Le club a donné toutes les garanties qu’il fallait » — « Avez-vous vu le dossier ? » aurait répondu le président de la FFBB. « Non, mais je sais de source sûre qu’il est complet », aurait admis l’élue, déclenchant l’ironie de Hunckler : « Moi, je l’ai lu et étudié. Je sais très bien ce qu’il y a dedans, vous devriez mieux vous renseigner. »

Ces démarches n’ont rien changé au fond du dossier : budget non conforme, redressement judiciaire en cours jusqu’en 2029, dirigeants incapables de fournir des garanties concrètes. Selon Jean-Pierre Hunckler, toujours cité par nos confrères de La Nouvelle République des Pyrénées, aurait ajouté que ces dérives exposaient désormais le club à un risque de tribunal pénal.

« Les mains dans les poches »

Longtemps conciliante avec le TGB, un club en redressement judiciaire depuis 2015, la FFBB a choisi la fermeté, surtout face à des dirigeants « racontant des bêtises » et accusés de s’être présentés « les mains dans les poches » face au comité olympique, envoyant le dossier 10h trop tard.

Refusée en Boulangère WonderLigue, la présidente Jeannie Cointre a d’abord balayé d’un revers de main l’option Nationale 1 (« la Wonderligue ou rien pour le vice-champion de France ») selon avant de la reconsidérer. Trop tard. Désormais, Tarbes oscille entre la liquidation judiciaire et la Régionale 2. Le plus funeste destin de l’histoire pour un finaliste du championnat…

Pour les autres révélations,

se référer à l’article de la NR des Pyrénées