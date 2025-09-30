Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

La fédération exaspérée par les dirigeants de Tarbes, accusés d’amateurisme, qui auraient même interpellé Emmanuel Macron !

Refusé en Nationale 1, promis à la Régionale 2 ou à la liquidation judiciaire, le Tarbes Gespe Bigorre est dans une situation de plus en plus dramatique. Longtemps patiente, la FFBB ne cache plus son exaspération face aux dirigeants, qui ont tenté des pressions de tous bords cet été, jusqu'au Palais de l'Élysée.
|
00h00
La fédération exaspérée par les dirigeants de Tarbes, accusés d’amateurisme, qui auraient même interpellé Emmanuel Macron !

Tarbes en élite, désormais de l’histoire ancienne

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Dans les colonnes de La Nouvelle République des Pyrénées, qui indique s’être procuré un document, le feuilleton du Tarbes Gespe Bigorre prend encore une tournure inédite… En proie à de graves difficultés financières, le club bigourdan est allé jusqu’à solliciter le président de la République pour sauver sa place en Boulangère WonderLigue.

LIRE AUSSI

Dans des propos rapportés par La Nouvelle République des Pyrénées, Jean-Pierre Hunckler, le président de la Fédération française de basket-ball (FFBB), aurait indiqué avoir été contacté par le chargé des sports de l’Élysée. « Il m’a dit que le président Emmanuel Macron avait été interpellé lors de sa visite au Tour de France dans les Pyrénées par le club, dans un message qui disait que le TGB était maltraité par la Fédération. » Si le dossier aurait ensuite circulé jusqu’au cabinet du Premier ministre, le dirigeant roannais a jugé que cette manœuvre était « la plus mauvaise décision qu’ils ont pu prendre ».

Un risque de tribunal pénal

Les politiciens locaux ont également multiplié les interventions, et même lors du match France – Grande-Bretagne à Pau, une élue tarbaise aurait interpellé Hunckler : « Pourquoi vous ne sauvez pas le TGB ? Le club a donné toutes les garanties qu’il fallait »« Avez-vous vu le dossier ? » aurait répondu le président de la FFBB. « Non, mais je sais de source sûre qu’il est complet  », aurait admis l’élue, déclenchant l’ironie de Hunckler : « Moi, je l’ai lu et étudié. Je sais très bien ce qu’il y a dedans, vous devriez mieux vous renseigner. »

Ces démarches n’ont rien changé au fond du dossier : budget non conforme, redressement judiciaire en cours jusqu’en 2029, dirigeants incapables de fournir des garanties concrètes. Selon Jean-Pierre Hunckler, toujours cité par nos confrères de La Nouvelle République des Pyrénées, aurait ajouté que ces dérives exposaient désormais le club à un risque de tribunal pénal.

« Les mains dans les poches »

Longtemps conciliante avec le TGB, un club en redressement judiciaire depuis 2015, la FFBB a choisi la fermeté, surtout face à des dirigeants « racontant des bêtises » et accusés de s’être présentés « les mains dans les poches » face au comité olympique, envoyant le dossier 10h trop tard.

Refusée en Boulangère WonderLigue, la présidente Jeannie Cointre a d’abord balayé d’un revers de main l’option Nationale 1 (« la Wonderligue ou rien pour le vice-champion de France ») selon avant de la reconsidérer. Trop tard. Désormais, Tarbes oscille entre la liquidation judiciaire et la Régionale 2. Le plus funeste destin de l’histoire pour un finaliste du championnat…

LIRE AUSSI

Pour les autres révélations,
se référer à l’article de la NR des Pyrénées

FFBB
FFBB
Suivre
Tarbes
Tarbes
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Cinq ans après Aleksandar, l’aîné de la fratrie Aranitovic débarque en ÉLITE 2
La Boulangère Wonderligue
00h00La fédération exaspérée par les dirigeants de Tarbes, accusés d’amateurisme, qui auraient même interpellé Emmanuel Macron !
Jeremiah Hill est attendu comme le leader de Chalon cette saison encore
Betclic ELITE
00h00Jeremiah Hill croit au Top 4 pour l’Élan Chalon
Narcisse Ngoy lors de la présentation de l'équipe de Poitiers cet été
ELITE 2
00h00Narcisse Ngoy, un début de saison très prometteur à Poitiers
T.J. Shorts - Kendrick Nunn, une paire d'arrières intenable en EuroLeague
EuroLeague
00h00T.J. Shorts désigné meilleure recrue de l’intersaison 2025 en EuroLeague
La JL Bourg lance bien sa saison Espoirs 2025-2026
Espoirs ELITE
00h00Championne de France en titre, la JL Bourg a bien lancé sa saison à Limoges
Ilian Moungalla, David Michineau et Clément Frisch trois des rookies français en EuroLeague
EuroLeague
00h00Record historique : 38 joueurs français en EuroLeague en 2025-2026
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
Janelle Salaün fait partie du meilleur cinq des rookies de la saison WNBA 2025
WNBA
00h00Dominique Malonga et Janelle Salaün élues dans la All Rookie Team de WNBA
Kameronn Selebangue, ici avec Rennes, rejoint le SCABB Lab
NM1
00h00Kameronn Selebangue signe son retour au jeu, avec le SCABB Lab
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
1 / 0