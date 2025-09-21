C’est confirmé : pas de NF1 pour le Tarbes Gespe Bigorre, cap sur le championnat régional

Le Tarbes Gespe Bigorre (TGB) ne jouera pas en NF1. La Chambre d’appel de la Fédération française de basket-ball (FFBB) a confirmé le refus d’engagement du club pour la saison 2025-2026. Le TGB devrait désormais évoluer en championnat régional, une chute brutale pour une institution du basket féminin français.

La confirmation d’un refus, fin de l’espoir

L’espoir de voir Tarbes évoluer en Nationale 1 féminine s’est définitivement éteint. Après avoir étudié le recours du club, la Chambre d’appel de la FFBB a confirmé la décision de la Commission de Contrôle de Gestion : le TGB n’est pas autorisé à prendre part au championnat NF1 2025-2026.

Dans son communiqué, la Fédération a souligné « l’urgence liée à la reprise du championnat NF1 », ce qui a conduit à notifier sans délai le refus. Le club dispose de quinze jours pour saisir le CNOSF, puis éventuellement le Tribunal administratif, mais les chances d’inverser la tendance apparaissent infimes.

Une équipe décimée et des départs en série

Cette décision vient mettre un terme à plusieurs mois de bras de fer administratif et de grande incertitude sportive. Depuis l’été, le TGB a vu son effectif s’effriter semaine après semaine. Début septembre, seules quatre joueuses (Célia Rodriguez, Masa Jovanovic, Mathilde Peyreigne et Carla Dako, depuis partie) s’entraînaient encore au Quai de l’Adour.

La vague de départs a touché aussi bien les jeunes joueuses que le staff, tandis que le président délégué Laurent Cochain a de nouveau démissionné, laissant Jeannie Cointre, la présidente, quasiment seule aux commandes.

Le spectre de la Régionale 2

La seule porte de sortie semble désormais se situer au niveau régional. La poule C de Régionale 2 pourrait accueillir le TGB cette saison, à condition que le club réussisse à constituer un effectif suffisant dans l’urgence. Mais le chantier s’annonce immense.

En conférence de presse, le maire de Tarbes, Gérard Trémège, a rappelé dans La Nouvelle République des Pyrénées l’ampleur du flou qui entoure encore la situation : « Nous ne savons rien de précis, tout ce que j’apprends, je l’apprends dans la presse. Notre grande inquiétude c’est que nous n’avons pas d’information sérieuse et crédible qui nous assure que notre club a encore un avenir ».

Un symbole du basket féminin en péril

Longtemps référence du basket féminin français, finaliste des playoffs 2025, le TGB voit son histoire basculer vers l’inconnu. Le coup de massue de la FFBB officialise ce qui se dessinait depuis plusieurs semaines : Tarbes ne fait plus partie des championnats nationaux.

Le club doit désormais rebâtir dans les divisions régionales, dans un contexte économique et humain extrêmement fragile. Reste à savoir si ce sursaut permettra au TGB de renaître ou si ce refus signe la fin d’un cycle, voire d’une aventure.