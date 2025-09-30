Avec son quatuor français (trois joueuses + une coach), Saragosse décroche la Supercoupe d’Espagne

Si la section masculine de Valence, avec Neal Sako, a démarré la saison en remportant la Supercoupe d’Espagne, ce n’est pas le cas de leurs homologues féminines, battues en finale par Saragosse (68-79).

Une défaite qui fait donc le bonheur des trois Françaises du Casademont, victorieuses de leur premier trophée avec le club de l’Aragon.

Mention spéciale à Aminata Gueye, qui a régné sur la finale (meilleure marqueuse du match) avec 17 points à 6/13, 8 rebonds et 1 passe décisive en 20 minutes.

À ses côtés, Ornella Bankolé a ajouté 7 points à 2/6, 3 rebonds et 1 passe décisive en 18 minutes, des statistiques quasiment identiques à celles de sa demi-finale contre Jairis (81-59) et Lou Lopez-Sénéchal (14 points à 4/5 et 2 rebonds).

Enfin, si elle n’a pas pris part à la finale, préservée suite à son éreintant été en WNBA, Carla Leite avait obtenu 11 minutes en demi-finale. Avec une réussite relative (2 points à 0/4 et 1 passe décisive), mais assez pour lui valoir un deuxième trophée en pro après l’EuroCup glané avec Villeneuve-d’Ascq (et Aminata Gueye).

Trois Françaises qui deviennent même quatre, avec l’intégration de Marie-Pierre Uriarte dans le staff de Carlos Cantero. La technicienne a bien rebondi après la disparition du Tarbes Gespe Bigorre, dont elle était une salariée historique, ex-directrice du centre de formation notament.

Une conclusion rêvée pour une semaine fabuleuse à Saragosse. Quelques jours plus tôt, malgré les 15 points de Migna Touré, les Espagnoles avaient décroché un billet inespéré pour l’EuroLeague grâce à une incroyable remontada lors du match retour contre Brno (60-81 à l’aller, 82-59 au retour).