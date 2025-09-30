Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Jeremiah Hill croit au Top 4 pour l’Élan Chalon

Betclic ELITE - Après la qualification en Ligue des Champions (BCL), Chalon entame sa saison de Betclic ELITE face à Nanterre avec un objectif ambitieux. Son arrière star Jeremiah Hill voit son équipe capable de viser le Top 4.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jeremiah Hill croit au Top 4 pour l’Élan Chalon

Jeremiah Hill est attendu comme le leader de Chalon cette saison encore

Crédit photo : FIBA

L’Élan Chalon lance sa saison de Betclic ELITE ce mardi soir (20h) au Colisée contre Nanterre. Porté par la qualification en Ligue des Champions (BCL) obtenue en Bulgarie, le club bourguignon nourrit de grandes ambitions. Son leader offensif, Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans), n’hésite pas à afficher clairement ses objectifs : viser le Top 4 du championnat.

Un retour attendu et assumé

Arrivé à l’été 2023, l’Américano-camerounais aurait pu partir après une fin de saison 2024-2025 étincelante (27,8 points et 7,5 passes de moyenne en avril). Mais il a choisi de prolonger l’aventure de deux ans à Chalon, séduit par le projet et son rôle alors qu’il aurait pu gagner bien mieux sa vie ailleurs. « Je n’ai pas testé le marché donc je ne sais même pas », confie-t-il dans le Journal de Saône-et-Loire, après avoir précisé son choix.

« J’ai beaucoup échangé avec le coach et avec Zac (Cuthbertson). On s’est dit qu’on voulait faire quelque chose de spécial ici. Ce qui implique de faire des efforts financiers. Je considère que le coach me permet d’être la meilleure version de moi-même en tant que basketteur. La liberté qu’il me laisse, ce qu’il attend de moi… C’est très clair. Et ça me va ».

Une dynamique collective renforcée

La qualification en BCL a mis en lumière une équipe solidaire, capable d’imposer un rythme élevé. Hill salue le travail du staff et la complémentarité d’un groupe étoffé : Clarence Nadolny, Yohan Choupas, Lionel Gaudoux ou encore Nate Darling, tous ont déjà montré leur impact.

« On a de bons gars. Le mérite en revient au coach, qui a su trouver toutes ces pièces du puzzle. […] Franchement, pour moi, on peut vraiment finir dans le Top 4 cette saison. Je ne vois pas tant d’équipes plus fortes que nous cette année. Surtout avec les joueurs qu’on a gardés, plus les nouveaux… Ça devrait bien se passer », insiste Hill.

Un choc pour lancer la saison

Ce mardi, face à Nanterre, Chalon cherchera à confirmer son élan européen. Pour Hill, l’énergie collective sera la clé : « On joue un peu comme Paris ces dernières années. Très vite. Cette année, on a plus de profondeur dans notre effectif, ce qui nous permet de proposer ce jeu-là. Nous, ce qu’on veut, c’est que l’équipe d’en face soit obligée d’accélérer. » Avec l’ambition affichée de faire du Colisée une forteresse et de s’imposer parmi les cadors de Betclic ELITE.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Chalon
Chalon
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
fanfan21
C'est beau de rêver.....
Répondre
(0) J'aime
jeanvaljean
L'entrevue a été réalisée très tard, à la sortie du seul Pub de la ville ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00Cinq ans après Aleksandar, l’aîné de la fratrie Aranitovic débarque en ÉLITE 2
La Boulangère Wonderligue
00h00La fédération exaspérée par les dirigeants de Tarbes, accusés d’amateurisme, qui auraient même interpellé Emmanuel Macron !
Jeremiah Hill est attendu comme le leader de Chalon cette saison encore
Betclic ELITE
00h00Jeremiah Hill croit au Top 4 pour l’Élan Chalon
Narcisse Ngoy lors de la présentation de l'équipe de Poitiers cet été
ELITE 2
00h00Narcisse Ngoy, un début de saison très prometteur à Poitiers
T.J. Shorts - Kendrick Nunn, une paire d'arrières intenable en EuroLeague
EuroLeague
00h00T.J. Shorts désigné meilleure recrue de l’intersaison 2025 en EuroLeague
La JL Bourg lance bien sa saison Espoirs 2025-2026
Espoirs ELITE
00h00Championne de France en titre, la JL Bourg a bien lancé sa saison à Limoges
Ilian Moungalla, David Michineau et Clément Frisch trois des rookies français en EuroLeague
EuroLeague
00h00Record historique : 38 joueurs français en EuroLeague en 2025-2026
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
Janelle Salaün fait partie du meilleur cinq des rookies de la saison WNBA 2025
WNBA
00h00Dominique Malonga et Janelle Salaün élues dans la All Rookie Team de WNBA
Kameronn Selebangue, ici avec Rennes, rejoint le SCABB Lab
NM1
00h00Kameronn Selebangue signe son retour au jeu, avec le SCABB Lab
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
1 / 0