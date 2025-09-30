Jeremiah Hill croit au Top 4 pour l’Élan Chalon

L’Élan Chalon lance sa saison de Betclic ELITE ce mardi soir (20h) au Colisée contre Nanterre. Porté par la qualification en Ligue des Champions (BCL) obtenue en Bulgarie, le club bourguignon nourrit de grandes ambitions. Son leader offensif, Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans), n’hésite pas à afficher clairement ses objectifs : viser le Top 4 du championnat.

Un retour attendu et assumé

Arrivé à l’été 2023, l’Américano-camerounais aurait pu partir après une fin de saison 2024-2025 étincelante (27,8 points et 7,5 passes de moyenne en avril). Mais il a choisi de prolonger l’aventure de deux ans à Chalon, séduit par le projet et son rôle alors qu’il aurait pu gagner bien mieux sa vie ailleurs. « Je n’ai pas testé le marché donc je ne sais même pas », confie-t-il dans le Journal de Saône-et-Loire, après avoir précisé son choix.

« J’ai beaucoup échangé avec le coach et avec Zac (Cuthbertson). On s’est dit qu’on voulait faire quelque chose de spécial ici. Ce qui implique de faire des efforts financiers. Je considère que le coach me permet d’être la meilleure version de moi-même en tant que basketteur. La liberté qu’il me laisse, ce qu’il attend de moi… C’est très clair. Et ça me va ».

Une dynamique collective renforcée

La qualification en BCL a mis en lumière une équipe solidaire, capable d’imposer un rythme élevé. Hill salue le travail du staff et la complémentarité d’un groupe étoffé : Clarence Nadolny, Yohan Choupas, Lionel Gaudoux ou encore Nate Darling, tous ont déjà montré leur impact.

« On a de bons gars. Le mérite en revient au coach, qui a su trouver toutes ces pièces du puzzle. […] Franchement, pour moi, on peut vraiment finir dans le Top 4 cette saison. Je ne vois pas tant d’équipes plus fortes que nous cette année. Surtout avec les joueurs qu’on a gardés, plus les nouveaux… Ça devrait bien se passer », insiste Hill.

Un choc pour lancer la saison

Ce mardi, face à Nanterre, Chalon cherchera à confirmer son élan européen. Pour Hill, l’énergie collective sera la clé : « On joue un peu comme Paris ces dernières années. Très vite. Cette année, on a plus de profondeur dans notre effectif, ce qui nous permet de proposer ce jeu-là. Nous, ce qu’on veut, c’est que l’équipe d’en face soit obligée d’accélérer. » Avec l’ambition affichée de faire du Colisée une forteresse et de s’imposer parmi les cadors de Betclic ELITE.