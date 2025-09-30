Recherche
Betclic Élite

Mike James se lance dans la production de… caviar

Star de l'AS Monaco Basket, Mike James a lancé sa marque de caviar, The Natural 55. Une première manière de préparer sa reconversion, à deux ans de la fin de son contrat ?
00h00
Mike James a lancé sa marque de caviar, The Natural 55

Crédit photo : The Natural 55

Dans le jargon sportif, un caviar est l’expression courante pour désigner une formidable passe décisive. Et ce n’est pas spécialement là que Mike James s’est fait connaitre sur les parquets…

Non, le meneur de l’AS Monaco est plutôt l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du basket européen, le seul au-dessus de la barre des 5 000 points. Mais à l’orée de sa fin de carrière, l’Américain a pourtant choisi le domaine du caviar, gastronomique cett efois, pour diversifier ses activités.

À la tête de The Natural 55

Depuis le printemps dernier a émergé sur la scène monégasque la marque The Natural 55, le surnom et le numéro de maillot de Mike James, son co-créateur en collaboration avec Edward Gant, présenté comme un connaisseur du caviar, un mets de luxe constitué d’œufs d’esturgeon salés.

Le caviar de Mike James

Alors que la marque se dit « inspirée par la détermination sans faille de James sur le terrain et son engagement envers une alimentation saine axée sur les fruits de mer », elle souhaite casser l’image mondaine du caviar, en l’associant à la street food. « Il s’agit de rendre le luxe accessible au quotidien », plaide Gant. The Natural 55 revendique « refléter le prestige de Monaco, tout en osant s’éloigner de la tradition », afin « d’allier raffinement et accessibilité »

Avec l’aide de l’AS Monaco

Cantonnée aux réseaux sociaux, avec quelques coups de pouce d’amis de Mike James, la communication autour de The Natural 55 a pris une autre dimension cette semaine, en collaboration avec l’AS Monaco : un vrai symbole du réchauffement des relations entre les deux parties, après les turbulences de l’été.

Ainsi, le club de la Principauté a annoncé la création du Natural Caviar Lounge, un nouvel espace premium destiné à ses super-VIP et ses principaux sponsors.

Par ailleurs, le service communication de l’AS Monaco a aussi donné un joli coup de pouce à la nouvelle marque de Mike James, récent MVP de la SuperCoupe LNB, en le suivant en train de distribuer des petites boîtes de caviars à ses coéquipiers et son coach, Vassilis Spanoulis, à la veille du grand retour de l’EuroLeague.

 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
