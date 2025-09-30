Mike James se lance dans la production de… caviar

Dans le jargon sportif, un caviar est l’expression courante pour désigner une formidable passe décisive. Et ce n’est pas spécialement là que Mike James s’est fait connaitre sur les parquets…

Non, le meneur de l’AS Monaco est plutôt l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du basket européen, le seul au-dessus de la barre des 5 000 points. Mais à l’orée de sa fin de carrière, l’Américain a pourtant choisi le domaine du caviar, gastronomique cett efois, pour diversifier ses activités.

À la tête de The Natural 55

Depuis le printemps dernier a émergé sur la scène monégasque la marque The Natural 55, le surnom et le numéro de maillot de Mike James, son co-créateur en collaboration avec Edward Gant, présenté comme un connaisseur du caviar, un mets de luxe constitué d’œufs d’esturgeon salés.

Alors que la marque se dit « inspirée par la détermination sans faille de James sur le terrain et son engagement envers une alimentation saine axée sur les fruits de mer », elle souhaite casser l’image mondaine du caviar, en l’associant à la street food. « Il s’agit de rendre le luxe accessible au quotidien », plaide Gant. The Natural 55 revendique « refléter le prestige de Monaco, tout en osant s’éloigner de la tradition », afin « d’allier raffinement et accessibilité ».

Avec l’aide de l’AS Monaco

Cantonnée aux réseaux sociaux, avec quelques coups de pouce d’amis de Mike James, la communication autour de The Natural 55 a pris une autre dimension cette semaine, en collaboration avec l’AS Monaco : un vrai symbole du réchauffement des relations entre les deux parties, après les turbulences de l’été.

Ainsi, le club de la Principauté a annoncé la création du Natural Caviar Lounge, un nouvel espace premium destiné à ses super-VIP et ses principaux sponsors.

✨ 𝑻𝒉𝒆 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝟓𝟓 𝑪𝒂𝒗𝒊𝒂𝒓 𝑳𝒐𝒖𝒏𝒈𝒆 L'AS Monaco Basketball présente cet espace VIP exclusif, où l'élite du club et ses partenaires peuvent vivre une expérience unique 🏀🥂 Au cœur de ce concept unique, découvrez #TheNatural55 , un caviar créé en… pic.twitter.com/n2l7Djsxwe — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 30, 2025

Par ailleurs, le service communication de l’AS Monaco a aussi donné un joli coup de pouce à la nouvelle marque de Mike James, récent MVP de la SuperCoupe LNB, en le suivant en train de distribuer des petites boîtes de caviars à ses coéquipiers et son coach, Vassilis Spanoulis, à la veille du grand retour de l’EuroLeague.