Betclic Élite

« Hyper enthousiaste », Frédéric Donnadieu croit fermement au projet jeune de Nanterre, qui lance sa saison à Chalon

Betclic ÉLITE - Frédéric Donnadieu, président de Nanterre 92, affiche sa sérénité et son enthousiasme avant le début de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE, lancé ce mardi soir à Chalon. Avec l’arrivée de Julien Mahé et l’éclosion attendue du jeune local Hugo Yimga-Moukouri, le club mise sur un nouveau cycle mêlant expérience et jeunesse.
|
00h00
« Hyper enthousiaste », Frédéric Donnadieu croit fermement au projet jeune de Nanterre, qui lance sa saison à Chalon

Hugo Yimga-Moukouri et Mathis Dossou-Yovo, deux figures de proue du nouveau visage de Nanterre

Crédit photo : Nanterre 92

Frédéric Donnadieu, président de Nanterre, savoure le nouveau cycle lancé avec l’arrivée de Julien Mahé sur le banc. Alors que le club débute sa saison ce mardi soir au Colisée contre l’Élan Chalon, il mise sur un projet mêlant vétérans et jeunes talents, avec en vitrine le retour de l’espoir local Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans).

Un nouveau cycle pour Nanterre 92

Nanterre ouvre sa saison 2025-2026 de Betclic ELITE sur le parquet de Chalon-sur-Saône. Après une année 2024-2025 marquée par un beau parcours en Ligue des Champions (BCL) mais des difficultés en championnat, le club a choisi de tourner la page avec un nouvel entraîneur : Julien Mahé, arrivé pour trois saisons après son aventure réussie à Saint-Quentin.

Pour Frédéric Donnadieu, l’alignement entre la direction sportive et le staff est total : « Les voyants sont au vert dans le sens où on s’est bien trouvés avec Julien Mahé mais aussi Karim Remil (l’assistant-coach). C’est vraiment le projet qu’on espérait depuis plusieurs années. […] On a toujours été connu comme un club formateur, dans les années 60, 70, 80. Là, je pense qu’on a retrouvé notre vraie place », ajoute-t-il.

Les jeunes au cœur du projet

Fidèle à son ADN, Nanterre entend faire éclore de jeunes talents. Symbole de cette volonté, Hugo Yimga-Moukouri (17 ans), champion de France U15 avec la JSF, a été convaincu de revenir malgré l’intérêt de nombreux clubs. Orléans a failli le recruter, grâce à Lamine Kebe, son ancien coach au Pôle France. « On a lutté pour l’avoir. Sur les 36 clubs de LNB, une trentaine s’étaient positionnés. C’est hyper excitant parce qu’il représente l’avenir du club », insiste le président.

Autour de Yimga-Mkouri, que l’on pourrait retrouver dans le cinq ce mardi à Chalon-sur-Saône, d’autres jeunes comme l’Américain Zakai Zeigler (23 ans), le pivot Mitchell Saxen (24 ans) ou encore l’intérieur Mathis Dossou-Yovo auront un rôle à jouer. « Ça faisait deux ou trois ans qu’on voulait Mathis. Je le connais depuis qu’il était U15 à Fleury-les-Aubrais », rappelle Frédéric Donnadieu. Mais Nanterre s’appuie aussi sur ses cadres : Benjamin SeneJeremy Senglin et Paul Lacombe en tête. « On a l’un des effectifs les plus jeunes du championnat, mais avec l’expérience nécessaire pour encadrer », résume Donnadieu.

LIRE AUSSI

Pas d’objectifs annoncés, mais l’ambition de progresser

Privé de Coupe d’Europe cette saison, Nanterre avance sans pression excessive. « Il n’y a pas d’objectif officiel. Si on annonce les playoffs, ça veut dire être dans les six premiers, et il y a trop de bonnes équipes. Le plus important, c’est de se maintenir le plus vite possible », assume le président.

Il insiste sur la philosophie du club : « On ne va pas faire du Guy Roux. On veut progresser, prendre du plaisir et voir cette équipe évoluer match après match ». Et d’ajouter : « Toutes les années où on a eu des résultats, on n’a jamais rien annoncé. C’est parce qu’il s’est passé un truc dans l’équipe ».

L’important pour le président reste de voir progresser son équipe et ses jeunes joueurs au fil des semaines. La préparation, conclue par deux victoires à domicile face au Portel et Bruxelles, a montré cette montée en puissance. « Entre le tournoi de Vannes, où on en a quand même pris 40 contre Le Mans, et la fin où les matchs étaient presque trop faciles, j’ai vu une vraie progression. Les séances d’entraînement sont de grande qualité ».

Un rendez-vous phare : défier l’AS Monaco à La Défense Arena

Comme ces dernières années, Nanterre misera aussi sur l’événementiel. Le grand rendez-vous de la saison aura lieu le dimanche 15 février 2026, avec la réception de l’AS Monaco à la Paris La Défense Arena. « C’est toujours un gros défi pour un club comme le nôtre. Mais cette fois, la date est parfaite, ni pendant les vacances scolaires ni un week-end férié. C’est un moment important dans la vie du club », se réjouit Donnadieu.

La saison s’annonce donc comme une étape de construction, sans pression de résultats immédiats mais avec l’envie de renouer avec l’ADN formateur de Nanterre. « On veut avoir une équipe qui nous fait plaisir, et ça, je peux confirmer que c’est le cas », conclut le président.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
lounkao
On ne peut que souhaiter que des voeux de succès à ce club si valeureux...
Répondre
(0) J'aime
