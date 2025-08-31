Recherche
Présaison

Déjà un derby Cholet – Le Mans au Trophée du Golfe : Bogues, Berhanemeskel et Agbo chauds comme la braise

Présaison - Samedi 30 août, avait notamment lieu la première journée du Trophée du Golfe à Vannes : facilement vainqueurs de Nanterre et Boulazac, les clubs du Mans et de Cholet vont déjà s'adonner à un derby ce dimanche 31 août.
|
00h00
Résumé
Écouter
Déjà un derby Cholet – Le Mans au Trophée du Golfe : Bogues, Berhanemeskel et Agbo chauds comme la braise

cholet mans trophée golfe

Crédit photo : Lilian Bordron

Comme on se retrouve (déjà) pour Cholet et Le Mans. La saison 2025-2026 n’est pas encore lancée qu’un derby des Pays de la Loire entre les deux voisins va déjà avoir lieu, à l’occasion de la finale du tournoi de préparation du Trophée du Golde à Vannes ce dimanche 31 août.

Une belle brochette de scoreur au MSB

Après avoir affiché un visage déjà convaincant lors de son premier match amical contre l’ADA Blois, Le Mans a encore renforcé cette impression ce samedi 30 août face à Nanterre (53-91). Le MSB n’a laissé aucune chance au club francilien, maîtrisant le rythme du début à la fin, portés par un duo particulièrement inspiré : Johnny Berhanemeskel (17 points à 6/7 aux tirs) et Shannon Bogues Jr. (17 points à 6/8).

Le premier, arrivé tardivement dans le mercato pour pallier l’absence longue durée de Léopold Delaunay, a confirmé sa réputation d’attaquant redoutable, avec également une belle distribution (7 passes décisives). Le second, arrivé de l’Alliance Sport Alsace, a prouvé son statut de superscoreur en ELITE 2, provoquant 7 fautes durant la rencontre. Avec cette deuxième victoire de suite en préparation, Le Mans envoie un signal positif avant la reprise. Pour la première sortie en préparation de Nanterre, seul Zakai Zeigler s’est mis en évidence avec 16 points (6/9 aux tirs).

Image

Cholet encore en rodage

Quelques heures plus tôt, Cholet Basket avait décroché son billet pour la finale en battant Boulazac (94-91). Moins en maîtrise que son futur adversaire, le CB a su s’appuyer sur ses jeunes recrues pour faire la différence. Chibuzo Agbo, notamment, a livré une prestation remarquée (21 points à 6/11). Par son impact des deux côtés du terrain, il a permis aux siens de tenir bon dans les moments délicats et de contrôler le money-time. Privé de deux intérieurs importants, Fitts et Eliezer-Vanerot, le BBD s’incline logiquement, malgré une belle fin de match (21-33 dans le dernier quart-temps). Le duo Warner – Robineau a fait preuve d’une grande adresse (38 points à eux deux).

La finale du Trophée du Golfe en Cholet et Le Mans à Vannes se déroule ce dimanche 31 août (16h30). La rencontre pour la 3e place entre Nanterre et Boulazac aura lieu en préambule (14h).

L’ensemble des résultats de la présaison LNB

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
