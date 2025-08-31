Déjà un derby Cholet – Le Mans au Trophée du Golfe : Bogues, Berhanemeskel et Agbo chauds comme la braise

Comme on se retrouve (déjà) pour Cholet et Le Mans. La saison 2025-2026 n’est pas encore lancée qu’un derby des Pays de la Loire entre les deux voisins va déjà avoir lieu, à l’occasion de la finale du tournoi de préparation du Trophée du Golde à Vannes ce dimanche 31 août.

Une belle brochette de scoreur au MSB

Après avoir affiché un visage déjà convaincant lors de son premier match amical contre l’ADA Blois, Le Mans a encore renforcé cette impression ce samedi 30 août face à Nanterre (53-91). Le MSB n’a laissé aucune chance au club francilien, maîtrisant le rythme du début à la fin, portés par un duo particulièrement inspiré : Johnny Berhanemeskel (17 points à 6/7 aux tirs) et Shannon Bogues Jr. (17 points à 6/8).

Le premier, arrivé tardivement dans le mercato pour pallier l’absence longue durée de Léopold Delaunay, a confirmé sa réputation d’attaquant redoutable, avec également une belle distribution (7 passes décisives). Le second, arrivé de l’Alliance Sport Alsace, a prouvé son statut de superscoreur en ELITE 2, provoquant 7 fautes durant la rencontre. Avec cette deuxième victoire de suite en préparation, Le Mans envoie un signal positif avant la reprise. Pour la première sortie en préparation de Nanterre, seul Zakai Zeigler s’est mis en évidence avec 16 points (6/9 aux tirs).

Cholet encore en rodage

Quelques heures plus tôt, Cholet Basket avait décroché son billet pour la finale en battant Boulazac (94-91). Moins en maîtrise que son futur adversaire, le CB a su s’appuyer sur ses jeunes recrues pour faire la différence. Chibuzo Agbo, notamment, a livré une prestation remarquée (21 points à 6/11). Par son impact des deux côtés du terrain, il a permis aux siens de tenir bon dans les moments délicats et de contrôler le money-time. Privé de deux intérieurs importants, Fitts et Eliezer-Vanerot, le BBD s’incline logiquement, malgré une belle fin de match (21-33 dans le dernier quart-temps). Le duo Warner – Robineau a fait preuve d’une grande adresse (38 points à eux deux).

La finale du Trophée du Golfe en Cholet et Le Mans à Vannes se déroule ce dimanche 31 août (16h30). La rencontre pour la 3e place entre Nanterre et Boulazac aura lieu en préambule (14h).