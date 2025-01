La semaine historique de la NBA à Paris en chiffres

Sur le plan comptable, la semaine de la NBA à Paris aura été un succès. Organisant pour la première fois deux matchs de saison régulière d’affilée à l’étranger pour le compte de ses “NBA Global Games”, la grande ligue américaine a misé sur la capitale française pour la quatrième année de suite (2020, 2023, 2024, 2025). Et peut-être la dernière. Au-delà de l’aspect sportif qui s’est soldé par une victoire de chaque côté des Spurs et Pacers dans des matchs sans suspense, cette semaine aura été un immense show sur et en dehors des parquets. Les événements et animations étaient nombreux, et ont contribué à la visibilité des matchs. Avec bien sûr en pierre angulaire, un certain Victor Wembamyama (2,24 m, 21 ans).

Deux matchs à 16 000 places à guichets fermés à l’Accor Arena

Au vu de la rareté de l’événement, les deux matchs ont bien sûr fait complets. La NBA a vendu deux fois les 15 935 places de l’Accor Arena en moins de 24 heures. Des fans venus de 53 pays différents ont rempli les travées, un record pour un match de NBA. Et ce malgré les prix parfois dissuasifs. Sans compter les entrées de la NBA House ou encore des différents shops dans Paris. La troisième soirée de la semaine, un match entre influenceurs de la sphère basket nommé NBA Jam, a aussi attiré plus de 10 000 spectateurs le vendredi soir. Les personnalités invitées françaises et internationales étaient aussi très nombreuses à Bercy. À noter que 624 journalistes venus de 24 pays différents ont été accrédités pour couvrir l’événement.

Le match de NBA le plus vu de l’histoire à la télévision française

La NBA l’a annoncé : la première affiche entre Spurs et Pacers (140-110) est devenu le match de saison régulière NBA le plus vu de l’histoire sur la télévision française. Ce dernier, diffusé en clair sur Canal + ainsi que sur beIN Sports, a touché 812 000 spectateurs en cumulé, soit 4% de part d’audience jeudi soir. La diffusion sur le NBA League Pass dans l’hexagone a aussi augmenté de 41% par rapport à l’édition précédente du match à Paris. Le phénomène Wembanyama a forcément boosté les chiffres, avec un public français qui avait envie de le voir s’illustrer chez lui. Surtout quand on compare à une affiche entre Cavaliers et Nets sans saveur la saison dernière.

Une présence redoutable sur les réseaux sociaux

Le choix évident de faire venir les Spurs de Wembanyama aura payé sur tous les aspects pour la NBA. Y compris en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, cheval de bataille de la ligue américaine. Avec 218 millions de vues en cumulé pour ses extraits, la première rencontre est devenue le match à l’étranger le plus vu de l’histoire sur les réseaux sociaux. Les contenus figurant Victor Wembanyama en dehors des parquets ont même attiré 108 millions de vues à eux seuls, avec par exemple 39 millions pour la vidéo le montrant jonglant avec un ballon de foot au Parc des Princes avec un maillot du PSG.

Ce qui montre l’intérêt des fans de basket américain pour celui qui pourrait bientôt devenir le nouveau visage de la NBA. Avec plus de 817 millions de vues en cumulé depuis le début de saison sur les réseaux, il est déjà le deuxième joueur de NBA le plus scruté, derrière… LeBron James. Et ce n’est que le début.