Madiba Owona signe son match référence à Santa Clara

Madiba Owona (1,93 m, 21 ans) a offert sa plus grosse performance depuis son arrivée en NCAA. Le Français, sophomore à Utah Tech, a posé 25 points chez Santa Clara et s’est imposé comme un leader offensif des Trailblazers malgré la défaite. Une sortie qui confirme la trajectoire ascendante de l’arrière tricolore sur ce début de saison, moins d’un an après ses débuts dans le championnat universitaire.

Un record de points et une maîtrise offensive rare

Dans un match où Utah Tech a longtemps couru derrière le score, Owona a brillé par son agressivité et sa propreté offensive. Avec 25 points à 9/14 aux tirs, dont un remarquable 5/9 à 3-points, l’ancien joueur des JSA Bordeaux et de l’Elan béarnais a combiné percussion, adresse et création. Très tôt, il a donné le ton avec un dunk pour égaliser à 6-6. La suite a confirmé son emprise sur la rencontre.

L’université note d’ailleurs qu’il a dépassé son précédent record de points (22), établi la saison dernière à Southern Utah.

Un profil de plus en plus complet

Owona n’a pas seulement scoré : il a aussi ajouté 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions, jouant 33 minutes et assumant un rôle majeur dans le sursaut des Trailblazers après la pause. Utah Tech a inscrit les six premiers points du second acte, dont un layup du Français, pour recoller temporairement.

Son explosivité, combinée à sa longueur, en fait un extérieur très difficile à contenir en NCAA. Sa progression sur le tir extérieur et la création de son propre shot renforce l’idée d’un joueur à fort potentiel deux côtés du terrain.

Bolanga aussi au rendez-vous

À ses côtés, son compatriote Noah Bolanga a signé une prestation complète, avec 8 points (à 3/10), 7 rebonds et 6 passes décisives, son meilleur total de la saison. Il a aussi réussi une action à 4 points crucial au retour des vestiaires, contribuant à relancer les Trailblazers.

2H – Great start to the second half! Jusaun Holt with the block….Noah Bolanga then drops the hammer to finish the break!#UtahTechBlazers | #WACmbb pic.twitter.com/xrqpfbFzYV — Utah Tech Men's Basketball (@UtahTechMBB) November 22, 2025

Utah Tech battu mais en progrès

Malgré les efforts conjoints d’Owona, Berrett (17 points) et Potter (12 points et 9 rebonds), Utah Tech s’est incliné 90-80. La formation a toutefois signé un record saison avec 18 passes décisives et 10 tirs primés convertis.

Les Trailblazers rejoueront le 13 décembre à domicile face à Justice University.