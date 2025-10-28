Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Imbroglio sur le derby Vitré – Rennes : match rejoué ce soir, appel examiné le… 14 novembre !

NM1 - Alors que l’Union Rennes avait fait appel du report du match face à l’Aurore Vitré, le derby breton de Nationale 1 masculine aura bien lieu ce mardi 28 octobre (20 h) à la Poultière. Une rencontre au cœur d’un feuilleton administratif inédit depuis son interruption le 10 octobre dernier.
|
00h00
Résumé
Écouter
Imbroglio sur le derby Vitré – Rennes : match rejoué ce soir, appel examiné le… 14 novembre !

Malgré l’appel du report du match contre l’Aurore Vitré, formulé par Rennes, le derby doit quand même se rejouer ce mardi 28 octobre

Crédit photo : Aurore Vitré Basket Bretagne

Le match entre l’Aurore Vitré et l’Union Rennes Basket (URB) devait être une belle affiche de NM1. Il est finalement devenu un véritable casse-tête administratif…

– Journée 5

Interrompu le 10 octobre après seulement dix minutes de jeu en raison d’une panne de chronomètre, le derby breton se rejoue finalement ce mardi 28 octobre à 20 h, à la Poultière. Et ce, malgré l’appel toujours en attente d’examen de l’Union Rennes, qui conteste la décision de rejouer le match dans son intégralité.

LIRE AUSSI

Un derby sous tension administrative

Après la panne de chronométrage ayant entraîné l’arrêt du match le 10 octobre, la Fédération française de basket (FFBB) avait tranché le 17 octobre : la rencontre devait être rejouée « au plus tard le 28 octobre à 20 h ». Les deux clubs, déjà engagés dans un calendrier serré avec des matchs les 21 et 24 octobre, n’avaient donc pas trop d’autre choix que ce mardi soir.

Mais du côté de l’Union Rennes, la décision a été contestée. Le club estime avoir été pénalisé par le fait que le match doive repartir de zéro alors qu’il menait 19 à 14 au moment de l’interruption.

Le visuel de l’URB après le premier quart-temps, terminé sur le score de 19-14 le 10 octobre

« On se retrouve dans une décision où l’on est lésé sportivement, alors que nous sommes complètement extérieurs à l’incident. À l’inverse, Vitré a une responsabilité et se retrouve avantagé », fulmine le président de l’URB, Olivier Pérez, dans les colonnes d’Ouest-France.

Un appel encore en attente d’examen

L’Union Rennes a donc déposé un appel suspensif, espérant repousser le match jusqu’à l’examen du dossier. Problème : la commission fédérale n’examinera l’appel que le 14 novembre. En attendant, après avoir observé un silence radio auprès des deux clubs jusqu’à ce lundi après-midi, la FFBB a confirmé ce lundi après-midi le maintien du match à sa date initialement fixée informe Ouest France.

Ce mardi soir, c’est donc dans un contexte tendu que les deux équipes vont se retrouver à la Poultière. Si Vitré aura à cœur de s’imposer devant son public, Rennes espère que la situation administrative n’influencera pas le terrain. Quelle que soit l’issue sportive, le feuilleton du derby Vitré–Rennes n’a sans doute pas encore livré son dernier épisode.

NM1
NM1
Suivre
Rennes
Rennes
Suivre
Vitré
Vitré
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert
l'argument du président de Rennes est logique. Mais l'est-ce aussi auprès des règles de l'organisation du championnat par la FFBB ???
Répondre
(0) J'aime
thorir
Ouais c'est c'que j'me dis aussi, il doit bien y avoir un réglement assez explicite pour ce genre de situations, peu importe le score d'ailleurs. Par contre ce qui est + gênant c'est de rejouer le match avant la décision en appel. T'imagines si Rennes gagne ce match rejoué et que finalement l'appel détermine qu'il faut reprendre le 1er match là où il s'était arreté, vont devenir dingues les gars 😮‍💨
Répondre
(0) J'aime
lou_grand
Ca c'est notre FFBB ! Quand tu penses qu'elle a touché le fond, elle continue à creuser pour t'épater !!! Navrant et pathétique, encore une fois...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00Officiel : Marquise Moore débarque à Challans
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
ELITE 2
00h00La poisse de Marc-Eddy Norelia se poursuit à Caen : une nouvelle saison quasi-blanche en vue
NM1
00h00Imbroglio sur le derby Vitré – Rennes : match rejoué ce soir, appel examiné le… 14 novembre !
NM1
00h00La belle histoire Ali Ould Brahim (Orchies), brutalement interrompue par une rupture des ligaments croisés
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
Betclic ELITE
00h00Limoges : premiers pas et premier point en Betclic ÉLITE pour Kenny Courset
Aaron Towo-Nansi en BCL contre Holon
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Process Corporation dresse le portrait d’Aaron Towo-Nansi, prodige de Cholet Basket
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
ELITE 2
00h00Julien Cortey dévoile sa feuille de route avec le SCABB : « On va défendre »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
1 / 0