Imbroglio sur le derby Vitré – Rennes : match rejoué ce soir, appel examiné le… 14 novembre !

Le match entre l’Aurore Vitré et l’Union Rennes Basket (URB) devait être une belle affiche de NM1. Il est finalement devenu un véritable casse-tête administratif…

NM1 – Journée 5 Vitré

Interrompu le 10 octobre après seulement dix minutes de jeu en raison d’une panne de chronomètre, le derby breton se rejoue finalement ce mardi 28 octobre à 20 h, à la Poultière. Et ce, malgré l’appel toujours en attente d’examen de l’Union Rennes, qui conteste la décision de rejouer le match dans son intégralité.

Un derby sous tension administrative

Après la panne de chronométrage ayant entraîné l’arrêt du match le 10 octobre, la Fédération française de basket (FFBB) avait tranché le 17 octobre : la rencontre devait être rejouée « au plus tard le 28 octobre à 20 h ». Les deux clubs, déjà engagés dans un calendrier serré avec des matchs les 21 et 24 octobre, n’avaient donc pas trop d’autre choix que ce mardi soir.

Mais du côté de l’Union Rennes, la décision a été contestée. Le club estime avoir été pénalisé par le fait que le match doive repartir de zéro alors qu’il menait 19 à 14 au moment de l’interruption.

« On se retrouve dans une décision où l’on est lésé sportivement, alors que nous sommes complètement extérieurs à l’incident. À l’inverse, Vitré a une responsabilité et se retrouve avantagé », fulmine le président de l’URB, Olivier Pérez, dans les colonnes d’Ouest-France.

Un appel encore en attente d’examen

L’Union Rennes a donc déposé un appel suspensif, espérant repousser le match jusqu’à l’examen du dossier. Problème : la commission fédérale n’examinera l’appel que le 14 novembre. En attendant, après avoir observé un silence radio auprès des deux clubs jusqu’à ce lundi après-midi, la FFBB a confirmé ce lundi après-midi le maintien du match à sa date initialement fixée informe Ouest France.

Ce mardi soir, c’est donc dans un contexte tendu que les deux équipes vont se retrouver à la Poultière. Si Vitré aura à cœur de s’imposer devant son public, Rennes espère que la situation administrative n’influencera pas le terrain. Quelle que soit l’issue sportive, le feuilleton du derby Vitré–Rennes n’a sans doute pas encore livré son dernier épisode.